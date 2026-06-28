Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Neviete, či je vajíčko ešte stále dobré? Hygienička prezradila jednoduchý test, ktorý to odhalí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom

Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Kvôli manipulátorovi odišla deň pred Vianocami z domu. Kamila Magálová mala vzor vo svojej omame

Veľký test ventilátorov: Jeden údaj rozhoduje viac než cena. Tieto modely obstáli najlepšie

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom

Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Neviete, či je vajíčko ešte stále dobré? Hygienička prezradila jednoduchý test, ktorý to odhalí

— Foto: Freepik, @benzoix / Freepik, @freepik

Toto vám napovie, či vajíčko ešte použiť.

Na prvý pohľad ide o potravinu, pri ktorej netreba veľa premýšľať. Kúpime ich, uložíme do chladničky a ďalej sa im nevenujeme. Práve pri vajíčkach však drobné detaily rozhodujú o tom, či si v kuchyni udržíme bezpečné prostredie. Ako uvádza portál Interez, hygienička Josefína Adžič upozorňuje, že nesprávne skladovanie môže ovplyvniť ich čerstvosť aj zdravotnú nezávadnosť. Našťastie existuje rýchly test, ktorý vám napovie, či vajíčko ešte použiť.

Najčastejšie domáce chyby

Mnohí ich automaticky uložia do poličky vo dverách chladničky. Podľa hygieničky však ide o to najmenej vhodné miesto. Dvere sú neustále vystavené zmenám teploty – pri každom otvorení sa vajíčka krátko ohrejú, čo podporuje rast mikroorganizmov a skracuje ich trvanlivosť.

Foto: Freepik, @freepik

Ideálne je ich podľa nej skladovať na stabilnom a chladnejšom mieste, teda na prostrednej alebo spodnej poličke, kde sa teplota pohybuje medzi 2 až 8 °C.

Hygienička zároveň upozorňuje aj na ďalšiu častú chybu – premiestňovanie vajec z chladničky na linku a späť. „Časté prenášanie vajec z chladničky na linku a späť zas spôsobuje kondenzáciu vody na škrupine. Tá vytvára ideálne prostredie pre rast baktérií, ktoré sa môžu dostať cez póry do vnútra vajíčka. Vyberajte ich preto z chladničky až pred varením alebo pečením,“ radí Adžič.

Pozor aj na nádobu

Pri vajíčkach nie je dôležité iba miesto, ale aj obal. Kartónový obal z obchodu môže podľa hygieničky zadržiavať vlhkosť a nečistoty. „Počas výroby, prepravy alebo kontaktu s ostatnými vajíčami sa na nej môžu usadiť zvyšky trusu, peria alebo prachu, ktoré môžu obsahovať baktérie, napríklad salmonelu,“ upozorňuje.

Plastový box je preto praktickejší – dá sa umyť horúcou vodou, dezinfikovať a znižuje riziko prenosu baktérií na ostatné potraviny. „Uzatvorený plastový box tento prenos výrazne znižuje,“ dodáva hygienička. V plastovom boxe by mali byť vajcia uložené špičkou nadol, aby žĺtok ostal v strede a nesadol si k škrupine. Vďaka tomu si potravina udrží lepšiu kvalitu a dlhšiu trvanlivosť.

Ako zistiť, či sú vajíčka čerstvé?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí 1 kvapka a mravce okamžite zmiznú: Najúčinnejší domáci TRIK!

Stačí 1 kvapka a mravce okamžite zmiznú: Najúčinnejší domáci TRIK!

Drahé prípravky už nekupujem: Za 1 EURO mi vonia komplet celý dom, každý chce poznať tento nápad!

Drahé prípravky už nekupujem: Za 1 EURO mi vonia komplet celý dom, každý chce poznať tento nápad!

Prečo periem so soľou? Pridajte trochu soli do pracieho cyklu a na vlastné oči uvidíte, čo sa stane!

Prečo periem so soľou? Pridajte trochu soli do pracieho cyklu a na vlastné oči uvidíte, čo sa stane!

Stačí NALIAŤ do kvetináča a svoj LOPATKOVEC nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli!

Stačí NALIAŤ do kvetináča a svoj LOPATKOVEC nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli!

Plný hrniec

Slané chuťovky z bambina: U nás idú na odbyt takou rýchlosťou, že nestíham piecť!

Slané chuťovky z bambina: U nás idú na odbyt takou rýchlosťou, že nestíham piecť!

Vyšľahajte SALKO s pomarančom a dajte zamraziť: Už vám ani nenapadne kupovať ZMRZLINU v obchode!

Vyšľahajte SALKO s pomarančom a dajte zamraziť: Už vám ani nenapadne kupovať ZMRZLINU v obchode!

Kuracia MINÚTKA s horčicou a kyslou smotanou: Vynikajúca chuť a mäsko ostáva šťavnaté, celé tajomstvo je v tejto marináde!

Kuracia MINÚTKA s horčicou a kyslou smotanou: Vynikajúca chuť a mäsko ostáva šťavnaté, celé tajomstvo je v tejto marináde!

Ako to, že som o tom predtým nevedel? Tajomstvo PRÍPRAVY REZŇOV ma naučila až moja babička!

Ako to, že som o tom predtým nevedel? Tajomstvo PRÍPRAVY REZŇOV ma naučila až moja babička!

Zdravé tipy

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Túto masť na kolená mi poradila mama – uľavilo sa mi už prvom použití: Stačí večer natrieť a konečne sa dobre vyspíte, žiadna bolesť!

Po 60-tke ma začala trápiť DNA a bolesti kĺbov: Tento RECEPT mi pomohol najrýchlejšie!

Po 60-tke ma začala trápiť DNA a bolesti kĺbov: Tento RECEPT mi pomohol najrýchlejšie!

Kurkuma dokáže zázraky: Skúste si dať štipku každý deň a na týchto 14 problémov zabudnete!

Kurkuma dokáže zázraky: Skúste si dať štipku každý deň a na týchto 14 problémov zabudnete!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.