Táto lenivá sviečková šetrí čas aj nervy. Recept od Terezy chutí bábätku, škôlkarke aj manželovi
Chutí skvele s knedľou, ale fungovalo by to aj s cestovinami alebo ryžou, radí blogerka.
Nasýtiť celú rodinu nebýva vždy jednoduché, najmä keď treba vyhovieť malým aj veľkým stravníkom. Blogerka Tereza Vnenk preto stavila na recept na lenivú sviečkovú, ktorú zvládnete pripraviť podstatne rýchlejšie. Podľa jej slov sviečková chutila nielen osemmesačnému bábätku a štvorročnej dcére, ale aj manželovi.
Rýchly zázrak
Hoci sviečkovú na smotane považujeme za jeden zo symbolov českej kuchyne, podľa historikov siahajú jej korene do Nemecka. Práve tam sa v 18. a 19. storočí pripravovali mäsové pokrmy s hustými omáčkami, ktoré neskôr inšpirovali aj dnes obľúbenú sviečkovú. Na českom vidieku pritom bolo hovädzie mäso dlho považované za luxus, a podľa portálu G.cz sa na stoloch objavovalo len zriedka.
Bez ohľadu na históriu je dnes sviečková milovaná v Česku aj na Slovensku. Mnohých však odrádza jej zdĺhavejšia príprava. Blogerka Tereza preto pripravila jednoduchšiu verziu, ktorá podľa nej chutí rovnako dobre.
„Neveríte, ale toto jedlo bolo po chuti nielen môjmu osemmesačnému bábätku a štvorročnej dcére, ale aj manželovi. Človek by čakal, že taký zázrak zaberie veľmi veľa času, ale opak je pravdou. Jedlo chutí skvele s knedľou, ale fungovalo by to aj s cestovinami alebo ryžou,“ poradila Tereza Vnenk, ktorá na Instagrame pravidelne zdieľa recepty pre celú rodinu.