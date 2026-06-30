Čo na spálenú pokožku: Babské rady vám môžu ublížiť. Počas prvých 24 hodín robte toto, radí dermatologička
Maslo patrí na chlieb, nie na kožu.
Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli Slovensko, priniesli nielen rekordné teploty, ale mnohým aj bolestivé spálenie kože. Stačí už niekoľko desiatok minút na priamom slnku a pokožka môže byť začervenaná, citlivá či dokonca pokrytá pľuzgiermi. Dermatologička Simona Hanesová, ktorú na Instagrame sleduje viac ako 41-tisíc ľudí, preto zverejnila jednoduchý checklist, čo robiť počas prvých 24 hodín po spálení. Podľa nej môže správna prvá pomoc výrazne zmierniť bolesť aj urýchliť hojenie.
Presun do tieňa
Ak zistíte, že vás pokožka páli alebo začína červenieť, nečakajte. Každá ďalšia minúta na priamom slnku zvyšuje poškodenie kože a zároveň rastie riziko úpalu či prehriatia organizmu. Prvým krokom by preto malo byť okamžité vyhľadanie tieňa alebo chladnejšieho prostredia.
Nechlaďte ľadom
Najlepšie poslúži vlažná sprcha alebo chladný obklad, ktorý môžete počas dňa niekoľkokrát zopakovať. Dermatologička však upozorňuje, že ľad nikdy nepatrí priamo na spálenú kožu. Mohol by ju ešte viac poškodiť a zhoršiť nepríjemné pocity. Pri malých deťoch je navyše potrebné dávať pozor na podchladenie.
Doplňte tekutiny
Po spálení organizmus stráca viac vody, preto je dôležité piť viac ako zvyčajne. Vhodná je čistá voda aj minerálka, ktorá doplní stratené minerály.
Pomôcť môže aj ovocie či zelenina s vysokým obsahom vody, napríklad melón alebo uhorka. Alkohol je podľa lekárky lepšie na niekoľko dní vynechať, pretože organizmus ešte viac odvodňuje.
Doprajte pokožke hydratáciu
Keď sa koža po ochladení upokojí, prichádza čas na hydratačný krém. Lekárka Hanesová odporúča hľadať prípravky s panthenolom, glycerínom, ceramidmi, kyselinou hyalurónovou alebo aloe vera. Ich úlohou je upokojiť podráždenú pokožku, zmierniť nepríjemné pocity a podporiť obnovu poškodenej kožnej bariéry.