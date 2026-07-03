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Žena má byť doma pri sporáku, hovoria jej muži. Kamionistka Meri búra predsudky za volantom
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Žena má byť doma pri sporáku, hovoria jej muži. Kamionistka Meri búra predsudky za volantom

Kamionistka Meri.
Kamionistka Meri. — Foto: Instagram - @meri_truckgir

Každý deň dokazuje, ako veľmi sa mýlili.

Keď si sadne za volant niekoľkotonového kamióna, mnohí zostanú prekvapení. Nie preto, že by svoju prácu nezvládala, ale preto, že je žena. Tridsaťdvaročná Slovenka Meri už neraz počúvala, že jej miesto je vraj doma pri sporáku. Namiesto toho však brázdi európske cesty, po boku partnera vozí tovar cez niekoľko krajín a popritom vychováva syna. Ako informoval Nový Čas, dnes je živým dôkazom, že za volantom rozhodujú skúsenosti, nie pohlavie.

Instagram Post
Príspevok používateľa Meri Kardosova (@meri_truckgirl)
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Dvojposádka s partnerom

Jej pracovný deň sa začína v čase, keď väčšina ľudí zaspáva. S partnerom jazdia ako dvojposádka, preto veľkú časť ciest absolvujú v noci, aby boli ráno pripravení na vykládku. Po nej často nasleduje ďalšia nakládka a ďalšie stovky kilometrov. „Keďže jazdíme ako dvojposádka, máme dvojnásobný výkon, čo vieme veľmi dobre využiť,“ vysvetlila. Hoci väčšinu života trávia na cestách, rodina je pre nich vždy na prvom mieste. Voľné chvíle patria synovi, s ktorým vyrážajú na výlety alebo si jednoducho užívajú obyčajné dni doma. Výhodou ich práce je, že sa domov vracajú približne každého jeden a pol dňa. Ani to však neznamená, že odlúčenie je jednoduché.

Zuzana Navrátilová.
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„Najväčšie poďakovanie patrí mojej mamine a ocinovi, ktorí nám pomáhajú na maximum. Bez nich by som takúto prácu určite nemohla vykonávať,“ priznala Meri pre Nový Čas. Práve rodičia sú podľa nej dôvodom, prečo môže robiť prácu, ktorú miluje. S partnerom zdieľajú nielen domácnosť, ale aj kabínu kamióna.

Instagram Post
Príspevok používateľa Meri Kardosova (@meri_truckgirl)
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Hodiny strávené spolu ich podľa nej naučili komunikovať, rešpektovať jeden druhého a zvládať aj náročné situácie. „Po toľkých hodinách v jednej kabíne už o sebe vieme aj to, čo by sme možno ani vedieť nemuseli. Našťastie si stále máme čo povedať,“ povedala s úsmevom, no priznala, že za volantom už zažili aj chvíle, na ktoré by najradšej zabudli. Hustá premávka, zimné kalamity či nehody sú súčasťou ich práce. Silným zážitkom zostala situácia v Nemecku, keď si jej partner vykĺbil rameno a museli volať sanitku.

Instagram Post
Príspevok používateľa Meri Kardosova (@meri_truckgirl)
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Kamionistka verzus muži

„Bol to stresujúci zážitok, najmä keď sa nachádzate v zahraničí a musíte všetko riešiť v cudzom prostredí,“ spomínala. Nebezpečenstvo však podľa nej nepredstavujú len cesty. Občas sa nájde niekto, kto nedokáže prijať, že za volantom sedí žena. Väčšinou ide len o poznámky či nechápavé pohľady. Raz ich dokonca po žiadosti o štartovacie káble namiesto pomoci čakala zvláštna ponuka. Neznámy kamionista jej navrhol, aby sa išla osprchovať do jeho prívesu.

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