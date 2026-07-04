V zákulisí súťaže krásy odkukala zvláštny trik. Dámy po štyridsiatke odhalili recepty na udržanie mladosti
Mnohé z nich prekročili päťdesiatku či šesťdesiatku, stále však pôsobia sviežo a mladistvo.
Na výslní sa držia desiatky rokov a občas to dokonca môže vyzerať tak, že zabudli starnúť. Mnohé z týchto hviezdnych žien pritom dosiahli už zrelý vek, no nejeden z nás by im skutočné roky netipoval - vyzerajú totiž úžasne a energia z nich doslova srší. Aké sú teda ich triky na udržanie mladistvého vzhľadu?
4. Sandra Bullock
Oscarová herečka a hviezda filmov Miss špeciálny agent nepotrebuje podľa vlastných slov na svoju dennú kozmetickú rutinu príliš veľa času, stačí jej vraj len pár minút. Potrpí si však na obyčajnú navlhčenú žinku, ktorou si jemne čistí a masíruje tvár. Okrem hydratačného krému používa ešte píling a nedá dopustiť na krémy s vysokým SPF faktorom, uviedla to v rozhovore pre Women's Health.
Na londýnskej premiére filmu Miss špeciálny agent 2 sa však herečka podelila o svoje obľúbené tajomstvo, ktoré odkukala v zákulisí súťaže krásy: „Neuvedomila som si, že nanášanie masti na hemoroidy na tvár je v kozmetickom priemysle prijateľné. Ale krém na zadok zrejme pomáha s vráskami okolo očí aj s vačkami pod očami,“ prezradila so smiechom.
3. Andrea Pálffy Belányiová
Aj jojkárska moderátorka, ktorá tento rok oslávila jubilejných 50 rokov, má vo svojom talóne jeden trik, ktorý zaradila do svojej každodennej rutiny - a tou je tvárová gymnastika. „Priviedla ma k nej kamarátka, ktorá mi o nej hovorila asi pred piatimi rokmi, no vôbec ma to vtedy nezaujalo. Ale dozrel čas a pred vyše dvomi rokmi som do svoje „skin care“ zaradila najprv masáže guašou a následne aj zopár cvikov na tvár. Postupne som sa však o to začala zaujímať, viac si o tom čítať, študovať túto tému a následne skúšať viac cvikov, až som si z tvárovej gymnastiky postupne vytvorila vlastnú malú rutinu,“ prezradila ešte vlani Andrea Pálffy Belányiová v rozhovore pre Život.