V plavkách sa nefotí. Miška z MasterChefa má gén Angeliny Jolie, po odstránení a úprave pŕs prehovorila
Po preventívnej obojstrannej mastektomii sa Miška rozhodla pre implantáty.
Šanca na rakovinu bola extrémne vysoká a nebol dôvod čakať na chvíľu, keď naplno zaútočí. Po tom, čo sa s rovnaká rakovina prsníka objavila u mamy, babky a aj otcovej sestry a potvrdila sa aj známa mutácia génu BRCA/PALP2, ktorú má aj Angelina Jolie, bolo rozhodnuté.
Finalistka MasterChefa Miška Králiková teraz otvorene opísala to, čo zažíva tisíce žien v rovnakej situácii.
Nebol to rozmar
To, či po odstránení oboch prsníkov, má ísť do ďalšej operácie a do implantátov, riešila osem mesiacov. „Nemám rada operácie, bolesť a už vôbec nie umelé veci. Keď mi však lekár navrhol šetrný prístup, ktorý ma ušetril ďalších zákrokov, išla som do toho," spomína Miška na svojej sociálnej sieti.
Od osudnej operácie prešiel jeden rok, ale stále nejde o vec, ktorá sa dá prijať s ľahkosťou. „Napriek tomu som sa doteraz neodfotila v plavkách. Dlho som sa hanbila a bála. Veď predsa každý vie, že „nie sú moje“. Navyše, moja stará fotka v plavkách spred pár rokov skončila na súde ako „dôkaz“, že žena, ktorá sa takto fotí na Instagram, nie je spôsobilá vychovávať deti a nie je dobrým vzorom," spomína na ťažké chvíle, ktoré zažívala počas rozvodového konania.
V prípade rekonštrukcie prsníkov sa môže zdať, že si žena môže zvoliť tvar či veľkosť poprsia, čo však nie je pravda.
Každá to cíti inak
„Toto nie je estetická plastika. Nemám bradavky, vzali mi kus uzliny a kus svalu," vysvetľuje s tým, že by rada podporila všetky ženy, ktoré si prechádzajú rovnakým obdobím ako ona a niekedy zažívajú pocity hanby za svoje telo. Sú totiž ženy, ktoré sa rozhodnú do operácie ísť, ale aj tie, ktoré žijú ďalej bez nich. A každé rozhodnutie je správne.
„Neexistuje jedno jediné správne riešenie, len to, v ktorom sa vy samy cítite slobodné a v bezpečí," odkazuje. „Okolo nás chodí mnoho žien s umelými vlasmi, nechtami či prsiami. A okolie ich často súdi. Nikdy pritom nevieme, čo je za tým. Či je to zdravotný dôvod, emočná bolesť, alebo skrátka len túžba cítiť sa po ťažkom období opäť dobre. Nesúďme knihu podľa obalu," dodáva Miška Králiková.