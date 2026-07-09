Keď vypadol z domu, nemal to jednoduché. Náš známy mladík s výnimočným hlasom sa takmer stal hokejistom
Stal sa neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej relácie.
Chcel byť hokejistom a tomuto športu venoval veľkú časť svojho detstva. Popri hokeji však spieval a tancoval vo folklórnom súbore. Zo sveta umenia sa síce na čas vytratil, osud ho však napokon priviedol k divadlu a neskôr aj pred televízne kamery. Talent, ktorý v sebe objavil, dokázal naplno využiť a dnes ho poznajú tisíce Slovákov. No vďaka pokore, ku ktorej ho odmalička viedla mama, zostáva pevne nohami na zemi.