Rastú vám účty za energie? Pársekundový test s bankovkou v chladničke vám môže ukázať riešenie
Tesnenie chladničky zohráva zásadnú úlohu pri spotrebe energie.
Rastie vám účet za elektrinu a vy netušíte prečo? Skúste sa pozrieť, ako vám tesní chladnička. Práve tesnenie môže totiž zohrať jednu z hlavných úloh pri tom, akú máte spotrebu elektriny v domácnosti. A aby ste zistili, ako na tom s vašou chladničkou ste, vyskúšajte nasledujúci rýchly test podľa portálu UNILAD.
60 sekúnd, 5 eur
Podľa špecialistu na silikónové tesnenia zo spoločnosti United Silicones Guya Chapmana môže poškodené tesnenie dverí chladničky zvýšiť spotrebu energie až o 25 percent. „Ľudia majú tendenciu sústrediť sa na samotný spotrebič a len zriedka premýšľajú o tesnení okolo okraja dvierok. Tento malý prúžok však zohráva zásadnú úlohu pri udržiavaní studeného vzduchu vo vnútri spotrebiča,” hovorí odborník.
Zároveň dodáva, že počas letných mesiacov, keď je v kuchyniach teplejšie, musí chladnička vynakladať oveľa viac energie na odvádzanie tepla zvnútra. „Ak tesnenie nefunguje správne, spotrebič neustále bojuje proti prieniku teplého vzduchu,“ upozorňuje Guy Chapman.
Ak si teda chcete overiť, či vaša chladnička tesní tak, ako by mala, vyskúšajte rýchly test. Postačí vám len päť eurová bankovka a 60 sekúnd a budete vedieť, na čom ste, píše portál UNILAD.