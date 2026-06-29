Nechávate nákup v rozpálenom aute? Už po 15 minútach môže byť problém, varujú Slovákov hygienici
Táto letná chyba môže pokaziť obed aj zdravie.
Keď ráno odchádzate z domu s pripraveným obedom alebo cestou z práce naložíte nákup do auta, pravdepodobne nad tým ani nepremýšľate. Veď čo sa môže stať za pár minút? Práve tento omyl môže počas horúčav rozhodnúť o tom, či si domov prinesiete obed, alebo zdravotné problémy. Ako upozorňuje portál noviny.sk s odvolaním sa na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, letné teploty vytvárajú ideálne podmienky na rýchle množenie baktérií. Najväčším nepriateľom pritom nie je len slnko či vysoká teplota vonku, ale najmä rozpálené auto, v ktorom môže byť viac ako 50 stupňov Celzia.
Rozhodujú minúty
Mnohí si myslia, že ak jedlo vyzerá aj vonia normálne, nie je dôvod na obavy. Kontaminované potraviny však nemusia na prvý pohľad ani zapáchať, ani meniť vzhľad.
Pri uvarených jedlách odborníci odporúčajú nenechávať ich pri izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny. Ak však teplomer ukazuje viac ako 30 stupňov Celzia, bezpečný čas sa skracuje približne na jednu hodinu. V rozpálenom aute môže byť situácia ešte horšia. Pri niektorých potravinách sa riziko výrazne zvyšuje už približne po 15 minútach.