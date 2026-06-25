Hacker zneužíva jej deti, aby od ľudí vylákal peniaze. Monika už vie, na čo by si ľudia mali dávať pozor
Z vyčíňania hackerov má ponaučenie do konca života. Presne vie, kde urobila chybu.
Sociálne siete využívali na šírenie radosti zo života a každého pokroku dcér, dnes ich profil vyzerá tak, že sa z vás len snaží vylákať peniaze. Po hackerskom útoku sa rodičia nedokážu dostať k svojmu kontu a apelujú na ľudí, aby sa nenechali oklamať. Nad tým, čo sa v ich mene deje na sociálnej sieti, už nemajú kontrolu.
Profil plný radosti
Monika Nemcová je mamou na plný úväzok. Po narodení Aničky a Soničky so vzácnym genetickým ochorením, ktoré sa nazýva Schaaf-Yangov syndróm, sa centrom ich života stal boj o každý pokrok dcér. Základom úspechu sú však nákladné rehabilitácie, ktoré dievčatá potrebujú absolvovať na pravidelnej báze.
„Na našom účte sme mali veľa podporovateľov, bolo tam veľa dobrých empatických ľudí, ktorí nám chceli pomôcť. Dávala som tam deti, ako rehabilitujú, aký progres sa im podaril. Ukazovali sme, aký je náš život. Chceli sme, aby ľudia videli, že život s nevyliečiteľne chorými deťmi nemusí byť hneď koniec sveta. Chceli sme ukázať, že sa s tým dá žiť, aj keď je to veľmi ťažké," vysvetľuje Monika pre Dobré noviny.
Nechceli už robiť zbierky
Ich príspevky boli pozitívne a popri nich zdieľali aj vlastnú tvorbu, ktorej sa popri deťoch venuje. Doma tak vznikajú aj úchvatné výtvory z dreva, epoxidovej živice a jesmonitu. Produkty si aj takouto cestou mali nájsť svojich zákazníkov a zarobiť tak peniaze na ďalšie rehabilitácie pre deti.
„Nechceli sme robiť už žiadne zbierky, chceli sme si na rehabilitácie zarobiť," hovorí Monika. Dnes však z jej profilu zmizli všetky obrázky z tvorby. Hacker v profile nechal len obrázky jej detí s hendikepom a v ich mene potom posiela ľuďom správy, láka od nich peniaze, navádza na kúpu Bitcoinov či do investovania.
Ako sa to začalo?
Krádež profilu sa neudiala len tak a dnes Monika už sama vie, na čo si mala dávať lepší pozor. Nevinná podpora na sociálnej sieti sa totiž skončila tak, že si pre istotu zablokovala mail, aplikácie a vymenila aj telefónne číslo.