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Hacker zneužíva jej deti, aby od ľudí vylákal peniaze. Monika už vie, na čo by si ľudia mali dávať pozor
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Hacker zneužíva jej deti, aby od ľudí vylákal peniaze. Monika už vie, na čo by si ľudia mali dávať pozor

Rodina si na sociálnej sieti vytvorila komunitu dobroprajných ľudí.
Rodina si na sociálnej sieti vytvorila komunitu dobroprajných ľudí. — Foto: Archív: Monika N.

Z vyčíňania hackerov má ponaučenie do konca života. Presne vie, kde urobila chybu. 

Sociálne siete využívali na šírenie radosti zo života a každého pokroku dcér, dnes ich profil vyzerá tak, že sa z vás len snaží vylákať peniaze. Po hackerskom útoku sa rodičia nedokážu dostať k svojmu kontu a apelujú na ľudí, aby sa nenechali oklamať. Nad tým, čo sa v ich mene deje na sociálnej sieti, už nemajú kontrolu.

Profil plný radosti

Monika Nemcová je mamou na plný úväzok. Po narodení Aničky a Soničky so vzácnym genetickým ochorením, ktoré sa nazýva Schaaf-Yangov syndróm, sa centrom ich života stal boj o každý pokrok dcér. Základom úspechu sú však nákladné rehabilitácie, ktoré dievčatá potrebujú absolvovať na pravidelnej báze.

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Príspevok používateľa Monika (@mas_slovak_family)
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„Na našom účte sme mali veľa podporovateľov, bolo tam veľa dobrých empatických ľudí, ktorí nám chceli pomôcť. Dávala som tam deti, ako rehabilitujú, aký progres sa im podaril. Ukazovali sme, aký je náš život. Chceli sme, aby ľudia videli, že život s nevyliečiteľne chorými deťmi nemusí byť hneď koniec sveta. Chceli sme ukázať, že sa s tým dá žiť, aj keď je to veľmi ťažké," vysvetľuje Monika pre Dobré noviny.

Nechceli už robiť zbierky

Ich príspevky boli pozitívne a popri nich zdieľali aj vlastnú tvorbu, ktorej sa popri deťoch venuje. Doma tak vznikajú aj úchvatné výtvory z dreva, epoxidovej živice a jesmonitu. Produkty si aj takouto cestou mali nájsť svojich zákazníkov a zarobiť tak peniaze na ďalšie rehabilitácie pre deti.

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„Nechceli sme robiť už žiadne zbierky, chceli sme si na rehabilitácie zarobiť," hovorí Monika. Dnes však z jej profilu zmizli všetky obrázky z tvorby. Hacker v profile nechal len obrázky jej detí s hendikepom a v ich mene potom posiela ľuďom správy, láka od nich peniaze, navádza na kúpu Bitcoinov či do investovania.

Z pôvodného profilu zmizli všetky fotky výrobkov a ostali len fotky detí. Už v úvode profilu láka na investovanie, ale ľuďom posiela aj osobné správy.
Z pôvodného profilu zmizli všetky fotky výrobkov a ostali len fotky detí. Už v úvode profilu láka na investovanie, ale ľuďom posiela aj osobné správy. Foto: PrintScrean Instagram

Ako sa to začalo?

Krádež profilu sa neudiala len tak a dnes Monika už sama vie, na čo si mala dávať lepší pozor. Nevinná podpora na sociálnej sieti sa totiž skončila tak, že si pre istotu zablokovala mail, aplikácie a vymenila aj telefónne číslo.

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