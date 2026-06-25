Antonio je nažive! Vo Venezuele sú hrdinami obyčajní ľudia, ktorí zachraňujú susedov holými rukami
Nemajú bagre, len laná a baterky.
V priebehu necelej minúty zasiahli Venezuelu dve z najsilnejších zemetrasení za viac ako sto rokov. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zničili obytné domy, vyhnali tisíce ľudí do ulíc a podľa odborníkov môžu mať katastrofálne následky. Kým záchranné tímy bojovali s následkami ničivého živlu, medzi troskami sa začali rodiť aj príbehy, ktoré pripomínajú, akú silu má ľudská spolupatričnosť. Ako informoval denník El Pais, v uliciach Caracasu sa obyčajní susedia zmenili na záchranárov. Nemali bagre ani špeciálne vybavenie. V rukách držali len baterky, laná a vedrá, no neváhali sa pustiť medzi trosky, aby zachránili ľudí, ktorých ešte pred pár minútami stretávali vo výťahu či na chodbe svojho domu.
Rachot bol strašný
Prvé zemetrasenie s magnitúdom 7,2 malo epicentrum približne 28 kilometrov západne od mesta Morón v hĺbke 13 kilometrov. Len o 39 sekúnd neskôr nasledoval ešte silnejší otras s magnitúdom 7,5, ktorého epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov juhozápadne od mesta. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová uviedla, že krajinu následne zasiahlo takmer 20 dotrasov.
„Pravdepodobný je vysoký počet obetí a veľké škody, katastrofa je rozsiahla,“ uviedla pre Reuters Americká geologická služba (USGS) s dodatkom, že obetí by mohlo byť medzi 10-tisíc a 100-tisíc.
Šesťdesiatročný taxikár Andrés Escobar práve vysadil zákazníkov pri jednom z hotelov v Caracase, keď sa zem pod jeho nohami začala triasť. Jeho auto zostalo napoly rozdrvené pod padajúcimi troskami. „Kamene z rozpadajúcich sa budov lietali vzduchom. Ten rachot bol strašný,“ opisoval pre El Pais so zranenými rukami.
Nemali ani rebrík
Jedným z najviac postihnutých miest sa stal práve Caracas. V štvrti Los Palos Grandes sa úplne zrútila jedna z veží obytného domu Petunia a kým profesionálni záchranári ešte len prichádzali na miesto, medzi trosky sa pustili samotní obyvatelia spolu s policajtmi, ktorí mali len minimálne vybavenie. Zháňali laná, baterky aj vodu. Nemali dokonca ani jediný rebrík.
„Boli sme na ulici a museli sme sa držať áut, aby sme nespadli,“ opísal miestny obyvateľ Michael Alicastro. Spolu s ďalšími susedmi pomohol z trosiek dostať päť ľudí aj jedného domáceho miláčika. Pri troskách stáli rodiny a hlasno vykrikovali mená svojich blízkych. V jednej chvíli sa jednej zo žien podarilo spojiť s človekom uväzneným pod ruinami.