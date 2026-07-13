Sýte, jednoduché a rýchle raňajky. Tuniakový šalát Moniky Szabó stihnete zjesť aj pred odchodom do práce
Ja som si šalát vychutnala bez pečiva, ale skvele sa hodí aj na kváskový chlieb alebo toast, poradila herečka.
Dáva si pozor na stravu, vôbec nepije alkohol a vyznáva zdravý životný štýl, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je výživné jedlo. Herečka Monika Szabó na svoje zvyky nedá dopustiť. Aj vďaka nim sa vo svojom tele cíti dobre, nelimituje ju a podrží aj vo chvíľach, keď zdravie hapruje.
Je taký chutný, ako sľubuje
„Som dobrá kuchárka, keď mám čas. Najväčším dôkazom toho sú moje deti, ktorým chutí, a môj manžel, ktorý je veľmi vyberavý. Ale je pravda, že často varím úplne z vody a niekedy prídem domov a zistím, že v tej chladničke mám fakt málo ingrediencií, tak sa snažím niečo pozliepať,“ prezradila v rozhovore pre magazín Dobré jedlo.
Jej deti vraj nie sú náročné, často si na obed vypýtajú len suché cestoviny alebo ryžu, no zo všetkého najviac milujú domáce lasagne. Herečka má však tip aj pre tých, ktorí sa na začiatku leta chcú udržať v kondícii, no z fit receptov sa im už točí hlava. Ten jej je totiž naozaj taký chutný, ako sľubuje a ak si vyberiete tuniaka vo vlastnej šťave a nie v oleji, udrží vás aj fit.
„Keď potrebuješ rýchle, jednoduché a sýte raňajky, tento tuniakový šalát je ideálna voľba. Recept je pripravený z dvoch balení tuniaka, takže vyjde na poriadnu porciu. Ak by to na teba bolo veľa, pokojne použi len jedno balenie tuniaka a ostatné ingrediencie primerane uprav. Ja som si šalát vychutnala bez pečiva, ale skvelo sa hodí aj na kváskový chlieb alebo toast,“ vysvetlila herečka.