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Túži po traktoristovi, s ktorým si chce užívať múdrosť. Bibiana Ondrejková sa riadi vetou od kamarátky
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Túži po traktoristovi, s ktorým si chce užívať múdrosť. Bibiana Ondrejková sa riadi vetou od kamarátky

Bibiana Ondrejková prehovorila o láske.
Bibiana Ondrejková prehovorila o láske. — Foto: Wikimedia Commons, Pavol Frešo – flickr.com

Známa herečka bola v minulosti vydatá za Štefana Pogányho.

„Rozmýšľala som, čo ma vlastne ešte v živote čaká a chytila ma panika z toho, že nemám pri sebe životného ‚parťáka‘,“ priznala v rozhovore pre SME Žena Bibiana Ondrejková, keď otvorila tému lásky po tom, čo oslávila päťdesiatku. Herečka a moderátorka si svoje súkromie stráži a o vzťahoch nehovorí, tentokrát však urobila výnimku. Riadi sa slovami kamarátky a je presvedčená, že každá žena by mala mať svojho traktoristu, ktorý dokáže primontovať poličku – problémom však je, že nie každý takýto traktorista je podľa nej aj tým pravým.

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Príspevok používateľa NIE RAKOVINE (@nie_rakovine)
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Chytila ju panika

Bibiana Ondrejková, ktorej hlas sme si všetci zamilovali v seriáli Priatelia, žila desať rokov v manželskom zväzku so Štefanom Pogánym. „Zrazu sme sa stretli v správnom čase a na správnom mieste,“ spomínala v minulosti na počiatky vzťahu, ktorý napokon nevydržal skúšku času.

Napriek ťažkému životnému obdobiu našla Bibiana Ondrejková šťastie.
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Hoci nie je známe, či má v súčasnosti po svojom boku partnera, moderátorka dvere pred nežným citom definitívne nezavrela. Po tom, čo oslávila významné životné jubileum, dokonca nabrala nové sebavedomie aj odvahu, keď povedala, že jej „zmocneli krídla“ – neskôr si však opäť prestala akosi veriť. 

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Príspevok používateľa Erika Barkolova (@barkolova_erika)
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„Taký pocit som vtedy mala. A určite to tak aj bolo. No potom sa mi zase chvíľku zdalo, že si nie som istá, či tie krídla unesú ten môj vek. Hovorila som si, že napriek tomu, ako sa cítim, by som asi mala dať vážnosť aj tomu číslu, ktoré už nie je úplne malé,“ priznala a dodala, že spanikárila, že nemá pri sebe žiadneho partnera a začala sa báť, či to ešte príde a či niečo v živote neprešvihla.

Do koča aj do voza

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