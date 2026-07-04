Vaše bábätká zomrú, povedali jej lekári. Dnes sú zázračné dvojčatá nezlomnej mamičky dôkazom nádeje
Keď jej povedali, že potráca, odmietla sa vzdať.
Dlhé roky si predstavovala chvíľu, keď si domov konečne prinesie vytúžené dieťa. Namiesto radostného očakávania ale Britka Jade Craneová zažívala len sklamania, náročnú liečbu neplodnosti a opakované straty. Keď sa jej po rokoch podarilo prekonať kritické prvé mesiace tehotenstva, zdalo sa, že najťažšie obdobie nechala za sebou. Potom však prišla správa, ktorá jej obrátila svet naruby.
Ako uvádza portál Maminka, Jade bola v 22. týždni tehotenstva, keď jej začala odtekať plodová voda. Spolu s partnerom okamžite zamierila do nemocnice v Nottinghame. Tam sa dozvedela niečo, čo nechce počuť žiadna budúca mama – jej bábätká majú 0% šancu na prežitie.
Rozhodovalo len pár hodín
„Doktor mi povedal: ‚Je mi to veľmi ľúto, ale potrácate,‘“ spomína Jade. Správa ju zasiahla o to viac, že dovtedy prebiehalo tehotenstvo bez väčších komplikácií. Bábätká cítila a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa ich príbeh mohol skončiť tak skoro.
Lekári sa preto pokúsili o jediné možné riešenie – získať čas. Vo Veľkej Británii totiž zdravotníci štandardne začínajú aktívne zachraňovať extrémne predčasne narodené deti až od 24. týždňa tehotenstva. Jade do tejto hranice chýbalo len niekoľko desiatok hodín. Napriek nepriaznivým prognózam sa odmietla vzdať. „Povedala som im, že ak existuje čo i len najmenšia šanca pomôcť im, chcem, aby bojovali,“ vysvetlila.
Boj o každý nádych
Krátko nato prišla na svet dcérka Harley. Jade si dodnes pamätá ticho, ktoré po pôrode nastalo. „Nepočula som ju plakať a niekto z tímu mi vysvetľoval, že v tomto štádiu vývoja ešte plakať nedokáže,“ spomína.
O to viac ju prekvapilo, keď sa ozval slabý zvuk. „A potom, akoby ma chcela počuť, vydala zo seba tenučký hlások. Znelo to ako malé mačiatko,“ opísala. Jej brat Harry sa narodil približne o hodinu neskôr. Aj jeho okamžite prevzali špecialisti a previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti.
Obe deti vážili pri narodení približne 500 gramov. Jade ich veľkosť prirovnávala k plechovke od kolového nápoja. „Rúčky mala ako bábika Barbie. Bola taká dokonalá a drobná,“ povedala o dcérke.