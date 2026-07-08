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Kysnuté cesto robí inak, trik je v technike. Hana Gregorová odhalila tajomstvo svojich vychýrených koláčov
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Kysnuté cesto robí inak, trik je v technike. Hana Gregorová odhalila tajomstvo svojich vychýrených koláčov

Hana Gregorová
Hana Gregorová — Foto: Instagram/ hana.gregorova_official

Výsledok stojí za vyskúšanie.

Varí od oka a z toho, čo dom dá. Hana Gregorová je totiž skúsenou gazdinou, ktorá sa v kuchyni pohybuje s eleganciou a absolútnou istotou. Zo surovín, ktoré nájde v špajzi, dokáže kedykoľvek vyčariť chutný obed či večeru a vyhlásené sú najmä jej domáce koláče, ktorými pravidelne teší nielen svoju rodinu, ale aj priateľov.

Lepšia technika a tajná ingrediencia

„Aj moja mama bola taká. Aj keď chodila do práce, vždy bolo navarené... Kolegovia vedia, že vždy niečo prinesiem a mňa to baví a robí mi to radosť. Som rada, že im chutí. Nie som však ten typ, ktorý by mohol vydať kuchársku knihu, lebo všetko varím odoka a systémom čo dom dal. Tak to mám rada a vždy niečo vymyslím,“ prezradila známa herečka v rozhovore pre Varechu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Hana Gregorová (@hana.gregorova_official)
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Keď nedávno zverejnila video, v ktorom ukázala, ako to u nej v kuchyni vyzerá pri príprave takéhoto množstva pochúťok, ľudia zostali v úžase. Hana Gregorová si ich obrovský záujem o svoj rokmi overený recept všimla a ochotne sa podelila o tipy, ako ho pripraviť čo najlepšie.

Adriana a Michaela v Nice / Citrónový koláč.
Prečítajte si tiež: Recept má z citrónového sadu v Nice. Koláč Adriany Kemkovej je šťavnatý aj príjemne osviežujúci

„Používam šľahač, inak by som to musela hodinu gniaviť. Cesto mi krásne nakysne, je veľmi jednoduché a dobré. Samozrejme, moju milovanú rumovú arómu dávam aj do kysnutého cesta,“ prezradila obľúbená herečka a skúsená gazdiná vo svojom videorecepte. Cesto pripravuje vo veľkom štýle a rovno z dvojitej dávky, aby potešila čo najviac kolegov na pľaci. Zároveň sa podelila aj o tajomstvo úspechu svojich vychýrených kysnutých koláčov.

Kysnuté cesto podľa Hany Gregorovej:

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