Žúrovala, pila ako dúha a cudzí jej nebol ani kokaín. Z nespútanej hviezdy je dnes celkom iná žena
V minulosti nechýbala na žiadnej hollywoodskej párty.
Keď sa pred dvadsiatimi rokmi na titulkách bulvárnych médií objavila fotografia Paris Hilton, Britney Spears a Lindsay Lohan, ako spoločne odchádzajú z jedného z ich povestných hollywoodskych večierkov, okamžite sa stala jedným z najikonickejších šoubiznisových záberov. O „svätej trojici“, ako seba a svoje slávne kamarátky nazvala Paris, bolo známe, že sa v noci oddávajú divokým večierkom.
Svoje o tom vie aj bývalá tínedžerská hviezdička Lindsay Lohan, ktorá bola viackrát aj na odvykacích kúrach, keďže mala problémy s alkoholom a kokaínom. Dnes je však z nej celkom iná žena a môže za to najmä jej rodina, ktorú ju zmenila – manžel Bader a trojročný syn Luai.
Divoký životný štýl
Lindsay Lohan má za sebou búrlivú minulosť. Okrem vyššie spomínaných excesov ju v roku 2017 dvakrát odsúdili za jazdu pod vplyvom alkoholu, raz za užívanie kokaínu a odsedela si aj 84-minútový trest odňatia slobody. Zatknutia neskôr označila zo svojej strany za „úplne nezodpovedné a hlúpu chybu“.
„A odvtedy ma tlač neustále sledovala,“ citovala spravodajská televízia CNN hviezdu tínedžerských komédií, ktorá si sypala popol na hlavu: „Bolo to prvýkrát, čo som brala drogy. Bola som v klube s ľuďmi, s ktorými som nemala byť, vzala som si kokaín a nasadla do auta. Bolo to také hlúpe.“
Divokému životnému štýlu dala zbohom po tom, čo viackrát absolvovala odvykaciu liečbu a stretla osudového muža. S kuvajtským finančníkom Baderom Shammasom sa zoznámila v Dubaji v jednej z reštaurácií. Dali sa do reči a herečka už vtedy vedela, že sa rodí niečo zvláštne. „Mám pocit, že si človek, s ktorým budem navždy,“ povedala mu.