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Žúrovala, pila ako dúha a cudzí jej nebol ani kokaín. Z nespútanej hviezdy je dnes celkom iná žena
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Žúrovala, pila ako dúha a cudzí jej nebol ani kokaín. Z nespútanej hviezdy je dnes celkom iná žena

Z Lindsay Lohan je dnes vzorná manželka a mama.
Z Lindsay Lohan je dnes vzorná manželka a mama. — Foto: Instagram @parishilton, lindsaylohan

V minulosti nechýbala na žiadnej hollywoodskej párty.

Keď sa pred dvadsiatimi rokmi na titulkách bulvárnych médií objavila fotografia Paris Hilton, Britney Spears a Lindsay Lohan, ako spoločne odchádzajú z jedného z ich povestných hollywoodskych večierkov, okamžite sa stala jedným z najikonickejších šoubiznisových záberov. O „svätej trojici“, ako seba a svoje slávne kamarátky nazvala Paris, bolo známe, že sa v noci oddávajú divokým večierkom.

Svoje o tom vie aj bývalá tínedžerská hviezdička Lindsay Lohan, ktorá bola viackrát aj na odvykacích kúrach, keďže mala problémy s alkoholom a kokaínom. Dnes je však z nej celkom iná žena a môže za to najmä jej rodina, ktorú ju zmenila – manžel Bader a trojročný syn Luai.

Instagram Post
Príspevok používateľa Gossip Britney Brasil (@gossipbritney)
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Divoký životný štýl

Lindsay Lohan má za sebou búrlivú minulosť. Okrem vyššie spomínaných excesov ju v roku 2017 dvakrát odsúdili za jazdu pod vplyvom alkoholu, raz za užívanie kokaínu a odsedela si aj 84-minútový trest odňatia slobody. Zatknutia neskôr označila zo svojej strany za „úplne nezodpovedné a hlúpu chybu“.

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„A odvtedy ma tlač neustále sledovala,“ citovala spravodajská televízia CNN hviezdu tínedžerských komédií, ktorá si sypala popol na hlavu: „Bolo to prvýkrát, čo som brala drogy. Bola som v klube s ľuďmi, s ktorými som nemala byť, vzala som si kokaín a nasadla do auta. Bolo to také hlúpe.“

Foto: Facebook, DIVAS DEL POP

Divokému životnému štýlu dala zbohom po tom, čo viackrát absolvovala odvykaciu liečbu a stretla osudového muža. S kuvajtským finančníkom Baderom Shammasom sa zoznámila v Dubaji v jednej z reštaurácií. Dali sa do reči a herečka už vtedy vedela, že sa rodí niečo zvláštne. „Mám pocit, že si človek, s ktorým budem navždy,“ povedala mu.

Vzácne zábery

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