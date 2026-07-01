Špinavá Rómka, písali jej. Timea z osady chcela študovať na univerzite a dnes môže byť na seba hrdá
Keď ju diváci spoznali v relácii V siedmom nebi, mala 13 rokov.
„Chcem byť úspešnou Rómkou, ktorá ukáže všetkým, že aj Rómovia na to majú niekým sa stať. Že nežijú len z dávok,“ povedala ešte v roku 2019 v rozhovore pre Televíziu JOJ vtedy 13-ročná Timea. Do relácie V siedmom nebi prišla ako dievča vyrastajúce v skromných podmienkach rómskej osady s jediným veľkým cieľom – získať vzdelanie. O sedem rokov neskôr sa jej sen naplnil a stala nádejou pre mnohých mladých ľudí.
Špinavá Rómka, písali jej
Keď sa Timea objavila v relácii Vila Rozborila V siedmom nebi, mala jasnú predstavu o tom, čo chce v živote dosiahnuť. Vzdelanie považovala za kľúč k lepšej budúcnosti a hovorila, že práve škola jej môže pomôcť v tom, že si raz splní svoje sny.
„Vzdelanie je pre mňa dôležité, pretože si chcem niekedy v budúcnosti splniť sny. A bez vzdelania to nepôjde,“ vysvetľovala pred rokmi tínedžerka, ktorej cesta za vysnívanou budúcnosťou nebola rozhodne jednoduchá.
Hoci sa za svoj rómsky pôvod nikdy nehanbila a chcela vlastným príkladom búrať predsudky, už ako tínedžerka čelila nenávisti, šikane a rasizmu. Na internete ju ľudia častovali nenávistnými urážkami a nadávkami. „Mala som veľa nepríjemných situácií. Ani nie v reálnom svete, ako v tom virtuálnom. Čiže Instagram a podobne. Chodili mi narážky na farbu mojej pleti. Písali mi, že som špinavá Rómka, slušne povedané. Strašne hnusné správy mi chodili. Ja som to nejak nevnímala. Šla som si za svojím,“ spomínala Timea, z ktorej sa jej mama Andrea snažila vychovať slušného človeka. Predsudkom však čelila aj ona.