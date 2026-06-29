Na jednu spomienku s otcom nikdy nezabudne. Charlotte Gottová našla šťastie pri sympatickom chlapcovi
Skvelý vzťah má so sestrou aj mamou.
Keď pred niekoľkými týždňami predstavila svoj prvý singel In Too Deep, mnohí fanúšikovia sa pýtali, či sa v texte neskrýva aj kúsok jej vlastného príbehu. Charlotte Ella Gottová, dcéra nezabudnuteľného Karla Gotta, totiž v piesni spieva o komplikovanom vzťahu a nenaplnenej láske. Hoci o svojom súkromí hovorí len veľmi zriedka, v novom rozhovore pre nemecký denník Bild urobila výnimku. Prezradila, že je šťastne zadaná a po svojom boku má človeka, s ktorým prežíva krásne obdobie.
Sympatický chlapec
„S mamou aj sestrou máme skvelý vzťah a navzájom sa podporujeme,“ uviedla v rozhovore pre Bild Charlotte, pre ktorú je rodina dodnes pevným prístavom. Po smrti Karla Gotta zostali s mamou Ivanou a mladšou sestrou Nelly veľmi súdržné a navzájom sa podporujú. Dvadsaťročná speváčka však priznala, že dôležité miesto v jej živote patrí aj partnerovi.
Charlotte Gottová vyrastala pod drobnohľadom verejnosti a médií a svoje súkromie si starostlivo stráži – preto o svojej láske neprezradila viac podrobností. Potvrdila len, že je šťastne zadaná a naznačila, že partner je súčasťou jej života aj rodiny.
O tom, že Charlotte nie je na lásku sama, prehovoril už minulý rok aj dlhoročný rodinný priateľ Gottovcov Leon Tsoukernik. „Charlotte už k nám priviedla aj priateľa. Je to sympatický chlapec,“ prezradil pre český Blesk.
Spomienka na otca
Mladá speváčka dnes trávi veľa času medzi Prahou a Londýnom, kde spolupracuje s producentmi a hudobníkmi na svojej tvorbe. Napriek pracovným povinnostiam nezabúda na ľudí, ktorí sú pre ňu najdôležitejší. „Trávim veľa času v Londýne so svojimi producentmi a hudobníkmi a mám priateľov po celom svete. Teším sa, kam ma moja hudba zavedie ďalej,“ povedala pre Bild a v rozhovore si zaspomínala aj na svojho otca, ktorý jej lásku k hudbe odovzdal už v útlom veku.