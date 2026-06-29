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Na jednu spomienku s otcom nikdy nezabudne. Charlotte Gottová našla šťastie pri sympatickom chlapcovi
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Na jednu spomienku s otcom nikdy nezabudne. Charlotte Gottová našla šťastie pri sympatickom chlapcovi

Charlotte Ella Gottová a Karel Gott.
Charlotte Ella Gottová a Karel Gott. — Foto: Promo fotografie Supraphon; Reprofo YouTube - Charlotte Gott

Skvelý vzťah má so sestrou aj mamou.

Keď pred niekoľkými týždňami predstavila svoj prvý singel In Too Deep, mnohí fanúšikovia sa pýtali, či sa v texte neskrýva aj kúsok jej vlastného príbehu. Charlotte Ella Gottová, dcéra nezabudnuteľného Karla Gotta, totiž v piesni spieva o komplikovanom vzťahu a nenaplnenej láske. Hoci o svojom súkromí hovorí len veľmi zriedka, v novom rozhovore pre nemecký denník Bild urobila výnimku. Prezradila, že je šťastne zadaná a po svojom boku má človeka, s ktorým prežíva krásne obdobie.

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Sympatický chlapec

„S mamou aj sestrou máme skvelý vzťah a navzájom sa podporujeme,“ uviedla v rozhovore pre Bild Charlotte, pre ktorú je rodina dodnes pevným prístavom. Po smrti Karla Gotta zostali s mamou Ivanou a mladšou sestrou Nelly veľmi súdržné a navzájom sa podporujú. Dvadsaťročná speváčka však priznala, že dôležité miesto v jej živote patrí aj partnerovi.

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Charlotte Gottová vyrastala pod drobnohľadom verejnosti a médií a svoje súkromie si starostlivo stráži – preto o svojej láske neprezradila viac podrobností. Potvrdila len, že je šťastne zadaná a naznačila, že partner je súčasťou jej života aj rodiny.

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O tom, že Charlotte nie je na lásku sama, prehovoril už minulý rok aj dlhoročný rodinný priateľ Gottovcov Leon Tsoukernik. „Charlotte už k nám priviedla aj priateľa. Je to sympatický chlapec,“ prezradil pre český Blesk.

Spomienka na otca

Mladá speváčka dnes trávi veľa času medzi Prahou a Londýnom, kde spolupracuje s producentmi a hudobníkmi na svojej tvorbe. Napriek pracovným povinnostiam nezabúda na ľudí, ktorí sú pre ňu najdôležitejší. „Trávim veľa času v Londýne so svojimi producentmi a hudobníkmi a mám priateľov po celom svete. Teším sa, kam ma moja hudba zavedie ďalej,“ povedala pre Bild a v rozhovore si zaspomínala aj na svojho otca, ktorý jej lásku k hudbe odovzdal už v útlom veku.

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