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Mala 13 rokov, dostávala výhražné listy a sledovali ju. Ewa Farna dnes vie, aké dobré je byť milovaná
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Mala 13 rokov, dostávala výhražné listy a sledovali ju. Ewa Farna dnes vie, aké dobré je byť milovaná

Ewa Farna / S manželom v roku 2019.
Ewa Farna / S manželom v roku 2019. — Foto: Instagram/ewa_farna93, Facebook/Ewa Farna

Popri úspešnej kariére je tiež mamou a manželkou.

 

„Je dobré vedieť, že ťa niekto miluje,“ spieva Ewa Farna v jednej zo svojich najznámejších piesní. Už dve desaťročia je stálicou hudobnej scény a tvorí hudbu, ktorou si získava fanúšikov ďaleko za hranicami Česka i Poľska. Jej cesta k úspechu je však vystlaná nielen drinou, ale aj odvrátenou stránkou slávy. Musela čeliť veciam, o ktorých by dospievajúce dievčatá nemali ani počuť a v tom všetkom pri nej vždy stáli milujúci rodičia. Dnes nachádza najväčšiu oporu vo svojom manželovi, s ktorým sa jej podarilo splniť si životný sen.

Prvý kontakt so slávou ju šokoval

Poľka žijúca v Česku, Češka s poľskými koreňmi... Ewa Farna sa takýmito nálepkami nikdy nezaoberala a obe krajiny považuje za obrovskú súčasť svojho života. Narodila sa poľským rodičom v Třinci, po česky aj po poľsky nielen hovorí, ale aj spieva a úspešnú kariéru si vybudovala v oboch krajinách. Keď však prvýkrát okúsila slávu, zistila, že bude musieť čeliť aj jej odvrátenej stránke.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ewafarna/photos/dnes-je-to-12-let-od-dne-kdy-vysla-moje-prvni-deska-kterou-jsem-natocila-ve-12-l/10156472567745733/

„Najprv to bol šok. Prvé disco som nahrala v dvanástich a hneď sa objavili reakcie. Čítala som ich na internete a prvýkrát som sa stretla so závisťou a zlom. Boli tam také sprostosti a nadávky, polovicu z nich som ani nepoznala. Napríklad tam napísali - Ty poľská..., vráť sa naspäť do Poľska. Nemáš tu čo robiť, spievaš príšerne,“ spomínala v rozhovore pre Novinky.cz.

Ewa Farna.
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Výhražné listy a podozriví stalkeri

Dospievajúcemu dievčaťu v tom období dával zabrať aj bulvár. Namiesto talentu, ktorým od začiatku očividne prekypovala, médiá mnohokrát riešili len jej vzhľad a spolu s tým prichádzali aj nevyžiadané komentáre od cudzích ľudí, ktorí si na internete pod záštitou anonymity vybíjali zlosť. Ewa sa s tým postupne naučila pracovať a negatívne komentáre filtrovať. Musela však čeliť aj opačnému extrému.

Foto: Facebook/Ewa Farna

Keď mala asi 13 rokov, bola Veľká noc, doma mali otvorenú bránu a čakali šibačov. Namiesto nich však dovnútra vtrhol neznámy muž s osemročným synom, ktorého chcel Ewe ponúknuť za manžela. Na stôl začal vykladať rodinné fotografie, predstavoval jej ľudí, ktorí na nich boli zachytení a neskončilo to ani vo chvíli, keď ho rodičia z domu vyhodili.

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