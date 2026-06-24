Zora Czoborová: Chvíľku revem, chvíľku som okej. Našla v sebe silu a odhodlala sa na bolestivý krok
Známa fitnesska prežíva jedno z najťažších období v živote.
Ubehli už dva mesiace, až teraz sa však odhodlala urobiť bolestivú vec. Zora Czoborová v apríli prišla o milovanú mamičku, s ktorou mala krásny vzťah a rada s ňou trávila veľa času. Aj preto bolo nasledujúce obdobie mimoriadne ťažké. „Noci sú najťažšie a proste vyjdem na terasu, kde som sadila kvetinky pre mamu, zbadám kvetinku a už som mimo,“ priznala známa fitneska.
Noci sú najťažšie
Na jar tohto roka sa Zore Czoborovej zrútil svet, keď prišla o svoju milovanú mamu Valériu, ktorá zomrela vo veku 86 rokov. „Dnes som sa navždy rozlúčila s mojou milovanou mamičkou... Ďakujem za vašu podporu a modlitby, ktorými ste ju vo svojich srdciach vyprevadili,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti smutná športovkyňa.
„No, toto čo vidíte, tak extrémne sa snažím udržať ten poker face (v preklade kamenná tvár, pozn. red.), ale keď som v súkromí, nie je to ľahké. Noci sú najťažšie a proste vyjdem na terasu, kde som sadila kvetinky pre mamu, zbadám kvetinku a už som mimo,“ vyznala sa v rozhovore pre Nový Čas Zora, ktorá sa usilovala nezaťažovať svojich klientov svojím smútkom. „Ale je to náročné,“ dodala.
Aj po dvoch mesiacoch od smrti milovanej mamy cíti smútok, Zora Czoborová sa prekonala a odhodlala sa k bolestivému kroku.