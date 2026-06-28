Pil a o jednej ráno chodil z diskotéky. Zo Zdena Cháru je prísny otec, ktorý svoje deti učí štyri veci
S deťmi hovorí ako s dospelými.
Z čerešne viselo lano, zo slivky boxovacie vrece a medzi jabloňami stála hrazda. Na záhrade rodinného domu v Trenčíne vyrastal chlapec, ktorému otec vštepoval disciplínu skôr, než sa naučil strieľať góly. Práve tam sa Zdeno Chára naučil, že úspech neprichádza náhodou, ale po tisíckach nenápadných rozhodnutí. Dnes, keď je sám trojnásobným otcom, odovzdáva rovnaké hodnoty svojim deťom. A hoci priznáva, že ako tínedžer chodil na diskotéky a skúšal alkohol ako jeho rovesníci, jednu vec nikdy neoklamal.
Diskotéky a alkohol
Zdeno Chára dnes patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského športu. Muž, ktorý získal Stanleyho pohár, Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL a stal sa symbolom pracovnej morálky, však priznáva, že ani jeho mladosť nebola len o tréningoch. „Ako každý tínedžer som chcel vyskúšať rôzne veci. Prežil som obdobie, keď sme chodili na diskotéky a vyskúšali sme prvý raz alkohol. Aj to k tomu patrí a učíme sa z toho,“ priznal Zdeno Chára na Orange konferencii v Bratislave, o ktorej informoval Denník N. Aj v tých časoch sa však ukazovalo, že je iný než väčšina jeho rovesníkov.
Kým mnohí po prebdenej noci dospávali, on si nastavil budík a pokračoval v tréningu. „Ani vtedy som neoklamal tréning. Mohol som prísť o jednej ráno z diskotéky, ale o šiestej som už bol hore a išiel som behať. Vedel som, že ďalší tréning bude bolieť, ale zároveň som chcel byť aj tínedžerom a zažiť momenty, aby som si pamätal, čo je zábava,“ prezradil Zdeno Chára. Pre tých, ktorí poznajú jeho rodinné zázemie, to nie je žiadne prekvapenie. Jeho otec Zdeněk Chára, bývalý reprezentant v zápasení, totiž veril, že úspech nevzniká náhodou. Keď mladý Zdeno odchádzal za svojím snom do zámoria, dal mu jedinú úlohu: „Zdeno, chcem od teba tri veci – Stanley Cup, hetrik a cenu pre najlepšieho obrancu.“ To, čo vtedy znelo ako odvážny sen, sa nakoniec stalo skutočnosťou.
Štyri lekcie pre Zdenove deti
Chárov otec bol presvedčený, že talent bez charakteru nestačí. Namiesto posedení pri pive trávil čas so synom na tréningoch, doma mu budoval improvizovanú posilňovňu a učil ho nevzdávať sa ani po odmietnutiach. Práve od neho si dnešná hokejová legenda odniesla jednu z najdôležitejších lekcií života. „Nezabúdaj na dve čarovné slovíčka – prosím a ďakujem. Tie otvárajú dvere a srdcia do sveta,“ vravieval mu otec.
Dnes je Zdeno Chára otcom 17-ročnej dcéry a 10-ročných synov-dvojičiek. Na Orange konferencii priznal, že je prísnym rodičom, no za najdôležitejšie nepovažuje športové úspechy. Svojim deťom sa snaží vštepovať najmä štyri základné veci.