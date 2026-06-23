VIDEO: Nórski fanúšikovia obsadili New York. Domáci neveria vlastným očiam a fotia si ich na každom kroku
Nórski futbaloví fanúšikovia odkazujú na tradíciu Vikingov.
Reprezentanti Nórska na čele s kanonierom Erlingom Haalandom sa po 28 rokoch opäť objavili na Majstrovstvách sveta vo futbale a svoju krajinu reprezentujú skvele – zvíťazili totiž v oboch doterajších skupinových zápasoch. A hanbu im rozhodne nerobia ani fanúšikovia, práve naopak.
Celé námestia aj hromadná doprava
Tak ako svojho času Vikingovia, aj Nóri si dnes prišli rozšíriť svoje pôsobenie. Aspoň tak to s dávkou humoru prezentujú fanúšikovia z tejto škandinávskej krajiny, ktorých je po celom New Yorku nielen vidieť, ale aj počuť. Ich „veslovanie“ na netradičných miestach si okamžite získava pozornosť. Stovky fanúšikov napríklad obsadili legendárne námestie Times Square, kde urobili predstavenie ako z vikingskej lode.
Rovnaké zábery je na sociálnych sieťach vidieť aj z iných častí mesta – fanúšikovia veslujú na eskalátoroch, v obchodných centrách a zaberajú aj celé súpravy metra a veslujú aj za každého počasia.
Oslavné veslovanie sa prenieslo aj do nórskeho parlamentu, kde rovnakým spôsobom svoj tím podporili aj poslanci počas schôdze. Nóri si svoju účasť na šampionáte užívajú na maximum, keďže naposledy sa ho zúčastnili pred 28 rokmi. Tohtoročný hneď prvý zápas proti Iraku sa skončil víťazne a všetky body získali aj proti Senegalu.
Nóri sa spoliehajú predovšetkým na svojho hviezdneho útočníka Erlinga Haalanda, ktorý už strelil štyri góly. Pokračuje v šľapajach svojho otca Alfieho, ktorý krajinu reprezentoval na MS v USA ešte v roku 1994.