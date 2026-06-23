Kolóna sa nehýbala a vodiči strácali trpezlivosť. Gesto folkloristov z Krupiny rozveselilo desiatky ľudí
Keď sa kolóna nehýbala, vytiahli svoju najväčšiu zbraň.
V kolóne sa už ocitol asi každý. Minúty sa vlečú, teplota v aute stúpa a vodiči netrpezlivo sledujú, či sa premávka konečne pohne. Počas uplynulého víkendu zažili podobné chvíle aj ľudia na úseku pri Žarnovici. Kým mnohí len čakali na sprejazdnenie cesty po vážnej dopravnej nehode, skupina folkloristov sa rozhodla využiť čas úplne inak.
Ako uvádza portál Bystricak.sk, autobus s členmi tanečno-hudobného súboru Carpona z Krupiny namiesto sťažovania sa priniesol ostatným vodičom niečo, čo v podobných situáciách nebýva samozrejmosťou – dobrú náladu.
Čakanie spojilo ľudí
Po vytvorení záchranárskej uličky viacerí cestujúci vystúpili zo svojich vozidiel. Práve vtedy sa medzi odstavenými autami začali ozývať ľudové piesne. O improvizované vystúpenie sa postarali folkloristi z Krupiny, ktorým nečakané zdržanie predĺžilo cestu na folklórny festival v obci Hostie.
To, čo sa spočiatku javilo ako ďalšia nepríjemnosť počas horúceho letného dňa, sa postupne zmenilo na moment, ktorý zaujal aj ostatných ľudí v kolóne. Mnohí vodiči a cestujúci sledovali spontánne vystúpenie priamo medzi autami a aspoň na chvíľu prestali myslieť na nekonečné čakanie.