Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sú zdravšie a nebude vám po nich ťažko. Tajomstvo šúľancov Slávky Halčákovej sa skrýva v jednej ingrediencii
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Ilustračný obrázok / Daniel Šmíd

Slováci robia na all inclusive jednu chybu stále dookola. Je to krádež, varuje expert na etiketu

Ivan Tásler s partnerkou Denisou / V roku 1994

Podvádzač, písali o ňom v bulvári a on sa nedal. Ivan Tásler sa po rozvode zaľúbil na celebritnej svadbe

Lisa Kudrow v Bielorusku (Grafická úprava Chat GPT) / Herečkina prastará mama

Hitler zabil jej rodinu a ona to nedokázala pochopiť. Seriálová Phoebe uvidela pravdu až v Bielorusku

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Žigmund Pálffy / Zora Czoborová

Až po bujarom rozchode zistila, čo sa dialo za jej chrbtom. Zora Czoborová dokázala Žigovi odpustiť

Ilustračný obrázok / Daniel Šmíd

Slováci robia na all inclusive jednu chybu stále dookola. Je to krádež, varuje expert na etiketu

Zachránený chlapček zo žilinského Hniezda záchrany a primárka neonatologického oddelenia Zuzana Pažická.

Mama urobila najťažšie rozhodnutie. V Hniezde záchrany ticho čakal chlapček, ktorý dostal Božie meno

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sú zdravšie a nebude vám po nich ťažko. Tajomstvo šúľancov Slávky Halčákovej sa skrýva v jednej ingrediencii

Slávka Halčáková a jej šúľance.
Slávka Halčáková a jej šúľance. — Foto: Instagram/slavkahalcakova

Je to sladké jedlo, ktoré vie byť sýte, výživné a bez zbytočných hlúpostí, vysvetlila bývalá herečka.

Keď bola Slávka Halčáková malá, mlieko nemohla ani cítiť. Výnimku urobila len v jedinej situácii, keď jej babka napiekla domáce lokše. Jedávala ich s makom aj s cukrom a sladké miluje až dodnes. Postupne však začala siahať po zdravších verziách receptov a pripravuje tak aj svoje obľúbené šúľance.

Chutia tradične, no sú výživnejšie

„Sú sýte, výživné, prirodzene bezlepkové a výborné aj ako sladký obed alebo zdravší dezert. Tieto zdravšie, parádne sladké šúľance bez bieleho rafinovaného cukru si zamilujete. Ja ich milujem, lebo z nich nie je ťažko,“ vysvetlila na svojom Instagrame bývalá herečka.

Instagram Post
Príspevok používateľa Slávka Halčáková (@slavkahalcakova)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Hlavnou ingredienciou jej receptu je pšeno, ktoré je ľahko stráviteľné, posilňuje imunitu a telu dodáva potrebné železo i minerály. Klasický cukor nahrádza zdravšími alternatívami a bodku za všetkým dáva mak, ktorý k šúľancom neodmysliteľne patrí. A hoci ide o ich nutrične bohatšiu verziu, hotové jedlo stále chutí autenticky. „Hlavne je to sladké jedlo, ktoré vie byť sýte, výživné a bez zbytočných hlúpostí,“ dodala.

Šúľance Slávky Halčákovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Môj sused nikdy nemá na ZEMIAKOCH ani jednu mandelínku: Zabudnite na chémiu, toto je jeho tajomstvo!

Môj sused nikdy nemá na ZEMIAKOCH ani jednu mandelínku: Zabudnite na chémiu, toto je jeho tajomstvo!

Po obyčajnej sóde rastú PARADAJKY ako divé: Žiadna pleseň, choroby a úrody máme 5x toľko!

Po obyčajnej sóde rastú PARADAJKY ako divé: Žiadna pleseň, choroby a úrody máme 5x toľko!

Ako sa správne starať o ríbezle po zbere úrody: Tieto kroky rozhodnú o tom, koľko sladkých plodov budete zbierať budúci rok

Ako sa správne starať o ríbezle po zbere úrody: Tieto kroky rozhodnú o tom, koľko sladkých plodov budete zbierať budúci rok

Chyžná z hotela poradila zaručený trik zatuchnuté a tvrdé uteráky: 1 pranie a sú ako práve kúpené!

Chyžná z hotela poradila zaručený trik zatuchnuté a tvrdé uteráky: 1 pranie a sú ako práve kúpené!

Plný hrniec

Syrové tyčinky, ktoré valcujú internet: Pripravené z 500 g múky, 400 g syra, 200 g masla a…

Syrové tyčinky, ktoré valcujú internet: Pripravené z 500 g múky, 400 g syra, 200 g masla a…

Bez čakania, môžete ich jesť hneď: Najdokonalejší domáci utopenci, akých som kedy skúsila!

Bez čakania, môžete ich jesť hneď: Najdokonalejší domáci utopenci, akých som kedy skúsila!

MELÓNOVÁ LIMONÁDA: Recept na najlepší letný nápoj!

MELÓNOVÁ LIMONÁDA: Recept na najlepší letný nápoj!

BOŽSKÉ marhuľové rezy s kokosovou penou: Bez debaty NAJLEPŠÍ marhuľový dezert, aký tu kedy bol!

BOŽSKÉ marhuľové rezy s kokosovou penou: Bez debaty NAJLEPŠÍ marhuľový dezert, aký tu kedy bol!

Zdravé tipy

Toto RADÍM každému, koho trápia KĹBY, akné a bolesť uší: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Toto RADÍM každému, koho trápia KĹBY, akné a bolesť uší: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Cesnaková voda podľa BABKINHO receptu ma postavila na nohy. TU sú choroby, ktoré lieči!

Cesnaková voda podľa BABKINHO receptu ma postavila na nohy. TU sú choroby, ktoré lieči!

TÁTO zmes mi OPRAVILA tvrdú kožu na nohách lepšie ako pemza: Odporúčam každému, kto pozná tento problém!

TÁTO zmes mi OPRAVILA tvrdú kožu na nohách lepšie ako pemza: Odporúčam každému, kto pozná tento problém!

NEPOTÍM sa, ani keď je vonku 30 stupňov: Používam TRIK, ktorý poznali už naše staré mamy!

NEPOTÍM sa, ani keď je vonku 30 stupňov: Používam TRIK, ktorý poznali už naše staré mamy!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.