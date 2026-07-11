Sú zdravšie a nebude vám po nich ťažko. Tajomstvo šúľancov Slávky Halčákovej sa skrýva v jednej ingrediencii
Je to sladké jedlo, ktoré vie byť sýte, výživné a bez zbytočných hlúpostí, vysvetlila bývalá herečka.
Keď bola Slávka Halčáková malá, mlieko nemohla ani cítiť. Výnimku urobila len v jedinej situácii, keď jej babka napiekla domáce lokše. Jedávala ich s makom aj s cukrom a sladké miluje až dodnes. Postupne však začala siahať po zdravších verziách receptov a pripravuje tak aj svoje obľúbené šúľance.
Chutia tradične, no sú výživnejšie
„Sú sýte, výživné, prirodzene bezlepkové a výborné aj ako sladký obed alebo zdravší dezert. Tieto zdravšie, parádne sladké šúľance bez bieleho rafinovaného cukru si zamilujete. Ja ich milujem, lebo z nich nie je ťažko,“ vysvetlila na svojom Instagrame bývalá herečka.
Hlavnou ingredienciou jej receptu je pšeno, ktoré je ľahko stráviteľné, posilňuje imunitu a telu dodáva potrebné železo i minerály. Klasický cukor nahrádza zdravšími alternatívami a bodku za všetkým dáva mak, ktorý k šúľancom neodmysliteľne patrí. A hoci ide o ich nutrične bohatšiu verziu, hotové jedlo stále chutí autenticky. „Hlavne je to sladké jedlo, ktoré vie byť sýte, výživné a bez zbytočných hlúpostí,“ dodala.