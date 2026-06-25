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O perfektnej kočke dlhé roky mlčal. Karol Csino vie, aká bola Iveta Bartošová v skutočnosti
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O perfektnej kočke dlhé roky mlčal. Karol Csino vie, aká bola Iveta Bartošová v skutočnosti

Iveta Bartošová / Karol Csino
Iveta Bartošová / Karol Csino — Foto: Wikipedia @David Sedlecký, Instagram @karol_csino

Známy spevák a herec tvoril v minulosti pár s popovou ikonou Ivetou Bartošovou.

Už si to asi pamätá málokto. Karol Csino, ktorý našiel šťastie po boku dermatologičky Slávky, v minulosti žil aj so speváckou ikonou Ivetou Bartošovou. „Bola to perfektná kočka, výborná, úprimná baba,“ zaspomínal si v rozhovore pre Plus Jeden Deň spevák a herec, ktorý o svojej bývalej partnerke dlho nehovoril z jednoduchého, no pochopiteľného dôvodu.

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Chcel byť zoológom

Rodák z Trenčína pochádza z umeleckej rodiny. Mama bola herečka, otec džezový bubeník, ktorý hrával aj s Karolom Duchoňom, a k umeniu si pričuchla aj sestra Gabika, ktorá je tiež herečka. Prostredie, v ktorom vyrastal, niečo predznačovalo, napriek tomu prvé Karolove kroky nesmerovali k herectvu ani k spevu.

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Prečítajte si tiež: Bartošovej písal na dvere, že ju miluje. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

„Bol som vedený k prírodným vedám. Imponoval mi svet živočíšnej ríše. Chcel som sa stať zoológom. To trvalo až do gymnaziálnych čias. Bol som vynikajúci z biológie, prírodovedy, prírodopisu. Chcel som študovať špecifický odbor, no nepodarilo sa mi to,“ prezradil Karol Csino, ktorý sa napokon vybral študovať na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy a neskôr zažiaril v muzikáloch Dracula aj Pomáda.

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Mlčal

Dnes sa venuje najmä spevu a má vlastnú šou Karol spieva Duchoňa. „Karol Duchoň bol kantilénový hlas svetových parametrov. Je to výberový, fenomenálny hlas, kde on dodal slovenskej piesni, ako keby bola manuálom, že sa to dá spievať naozaj neuveriteľne dokonale, na vysokej profesionálnej úrovni. V jeho podaní dostala pieseň úplne iný parameter, to je neuveriteľné,“ vysvetlil, prečo si vybral práve jeho piesne.

Syn Ivety Bartošovej Artur Štaidl si zaspomínal na svoju mamu.
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V súkromí Csino už dlhé roky tvorí pár s dermatologičkou Slávkou, v jeho minulosti by sme ale vedeli nájsť aj známe meno. Randil totiž s nebohou českou speváckou ikonou Ivetou Bartošovou, pričom o tomto vzťahu dlho mlčal.

Dobrá duša

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