Cítila obrovský tlak, bola v kŕči. Z dievčiny vyrástla jedna z najkrajších a najlepších slovenských herečiek
Za všetko, čo ju naučili, je im dodnes vďačná.
Keď mala šesť rokov, chodila po škôlkach hrávať bábkové predstavenia s maňuškami. V tom čase ešte známa dievčina chcela byť zdravotnou sestrou, presne tak ako jej mama. Časom si však uvedomila, že ju nebavia žiadne školské predmety, ktoré s tým súvisia, tak sa svojho sna vzdala. Pod kožu sa jej opäť vrylo divadlo a práve vďaka tomu ju neskôr spoznalo celé Slovensko.