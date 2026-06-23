Rýchla úľava sa vám môže vypomstiť. Farmaceutka upozorňuje, ktoré bežné lieky by sama nikdy neužila
Mnohí ich berú bez rozmýšľania.
Ľudia siahajú po voľnopredajných liekoch čoraz častejšie – stačí bolesť hlavy, upchatý nos či nespavosť a riešenie hľadajú v poličke s tabletkami. Farmaceuti však upozorňujú, že prílišná dôvera v „rýchle tabletky“ môže nakoniec spôsobiť viac problémov než úľavy. Ako informuje Daily Mail, skúsená farmaceutka Deborah Graysonová upozorňuje, že niekoľko bežne dostupných liekov by sama nikdy neužívala.
Farmaceutka varuje, že existuje skupina produktov, ktoré síce pôsobia nevinne, no pri častom alebo nesprávnom používaní môžu predstavovať reálne zdravotné riziko a sama by ich nikdy neužívala. Mnohí ľudia podľa nej netušia, aký dopad môže mať dlhodobé užívanie týchto produktov.
1. Najväčší problém: nosové spreje
Najzradnejšími pomocníkmi sú podľa odborníčky nosové spreje. Používatelia si rýchlo zvyknú na okamžitý pocit voľného dýchania, no práve rýchla úľava je dôvod, prečo vzniká závislosť.
Pri pravidelnom používaní sa sliznica oslabuje, až napokon prestane fungovať bez ďalšej dávky spreja. Tento známy „rebound efekt“ je podľa farmaceutky dôvodom, prečo ľudia často skončia u lekára v horšom stave, ako boli na začiatku.