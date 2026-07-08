Daniel Žulčák pre Dobré noviny: Mám krátku zápalnú šnúru a viem sa poriadne vytočiť
Obľúbený umelec zahviezdi na obrazovkách JOJ v novom seriáli Vôňa mora.
Kedysi ho vraj nechceli prijať pre výrazný východniarsky prízvuk, on si z toho však ťažkú hlavu nerobil „Bral som to ako výzvu, nie ako krivdu,“ spomína dnes Daniel Žulčák na svoje začiatky v hlavnom meste. Známy herec, ktorý predvedie svoje umenie a talent na obrazovkách Jojky v novom seriáli Vôňa mora, prezradil v rozhovore pre Dobré noviny, aké mal detstvo v dedinke na východe Slovenska, ale aj to, či počas nakrúcania v Afrike ochutnal tunajšiu gastronómiu.
V rozhovore sa dozviete:
- ako si spomína na detské časy na východe Slovenska,
- či sa vie poriadne nahnevať,
- čím ho zaujal nový projekt Televízie JOJ Vôňa mora,
- čo z tuniskej gastronómie by divákom odporučil.
Pochádzate z malej obce Hudcovce na východe Slovenska. Aké bolo vaše detstvo a čo z neho vo vás zostalo dodnes?
Mal som krásne detstvo. Behal som po lese, liezol po stromoch a jazdil na bicykli. Zostali mi najmä krásne spomienky. A možno aj túžba vrátiť sa k niektorým veciam z detstva - napríklad viac bicyklovať. A úprimne, liezť po stromoch ma baví dodnes.
Kedysi vás vraj nechceli prijať pre výrazný východniarsky prízvuk. Vnímate dnes túto skúsenosť skôr ako krivdu alebo motiváciu?
Určite ako motiváciu. Je prirodzené, že keď niekto príde z východu Slovenska alebo z maďarsky hovoriacich oblastí, musí na spisovnej slovenčine viac pracovať. Bral som to ako výzvu, nie ako krivdu.
Pôsobíte pokojne a rozvážne. Viete sa aj poriadne nahnevať alebo vytočiť?
Viem. Mám pomerne krátku zápalnú šnúru a dokážem rýchlo vzplanúť. Či už na javisku, keď si to vyžaduje situácia, alebo aj v súkromí. Áno, viem sa poriadne nahnevať.