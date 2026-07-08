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Daniel Žulčák pre Dobré noviny: Mám krátku zápalnú šnúru a viem sa poriadne vytočiť
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Daniel Žulčák pre Dobré noviny: Mám krátku zápalnú šnúru a viem sa poriadne vytočiť

Daniel Žulčák porozprával o detstve aj o natáčaní v Tunisku.
Daniel Žulčák porozprával o detstve aj o natáčaní v Tunisku. — Foto: TV JOJ

Obľúbený umelec zahviezdi na obrazovkách JOJ v novom seriáli Vôňa mora.

Kedysi ho vraj nechceli prijať pre výrazný východniarsky prízvuk, on si z toho však ťažkú hlavu nerobil „Bral som to ako výzvu, nie ako krivdu,“ spomína dnes Daniel Žulčák na svoje začiatky v hlavnom meste. Známy herec, ktorý predvedie svoje umenie a talent na obrazovkách Jojky v novom seriáli Vôňa mora, prezradil v rozhovore pre Dobré noviny, aké mal detstvo v dedinke na východe Slovenska, ale aj to, či počas nakrúcania v Afrike ochutnal tunajšiu gastronómiu.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako si spomína na detské časy na východe Slovenska,
  • či sa vie poriadne nahnevať,
  • čím ho zaujal nový projekt Televízie JOJ Vôňa mora,
  • čo z tuniskej gastronómie by divákom odporučil.

Pochádzate z malej obce Hudcovce na východe Slovenska. Aké bolo vaše detstvo a čo z neho vo vás zostalo dodnes?

Mal som krásne detstvo. Behal som po lese, liezol po stromoch a jazdil na bicykli. Zostali mi najmä krásne spomienky. A možno aj túžba vrátiť sa k niektorým veciam z detstva - napríklad viac bicyklovať. A úprimne, liezť po stromoch ma baví dodnes.

Foto: TV JOJ

Kedysi vás vraj nechceli prijať pre výrazný východniarsky prízvuk. Vnímate dnes túto skúsenosť skôr ako krivdu alebo motiváciu?

Určite ako motiváciu. Je prirodzené, že keď niekto príde z východu Slovenska alebo z maďarsky hovoriacich oblastí, musí na spisovnej slovenčine viac pracovať. Bral som to ako výzvu, nie ako krivdu.

Pôsobíte pokojne a rozvážne. Viete sa aj poriadne nahnevať alebo vytočiť?

Viem. Mám pomerne krátku zápalnú šnúru a dokážem rýchlo vzplanúť. Či už na javisku, keď si to vyžaduje situácia, alebo aj v súkromí. Áno, viem sa poriadne nahnevať.

V seriáli Vôňa mora hráte postavu Filipa. Čím vás zaujal práve tento projekt?

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