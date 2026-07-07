Ste robot? opýtajú sa vás a okradnú. Internetom sa šíri rafinovaný podvod, ktorý vás môže vyjsť draho
Internetom koluje ďalšia sofistikovaná podvodná schéma.
Kedysi podvodníci klopali na dvere alebo zastavovali ľudí na ulici, dnes už číhajú na každom rohu. Na preplnených námestiach treba mať oči na stopkách, v cudzích mestách sa vyhýbať vreckárom a k tomu všetkému si čoraz väčšiu pozornosť vyžaduje aj online priestor.
Vydávajú sa za iných
Či už ide o rafinované telefonické podvody, zavádzajúce e-maily alebo urgentné SMS správy o vymyslenej nehode s prosbou o okamžité zaslanie peňazí na účet príbuzného – to všetko je mnohým dobre známe, no nie vždy je jednoduché včas rozlíšiť, či naozaj ide o podvod.
Internetoví špekulanti si pritom našli ďalší spôsob, ako prísť s niečím originálnym. Najnovší podvod, ktorý sa šíri online svetom, sa maskuje za notoricky známy CAPTCHA test, s ktorým sa už stretol snáď každý používateľ internetu.
Antivírus nemusí hrozbu zachytiť
Otvoríte webovú stránku, jej načítanie chvíľu trvá a zrazu sa na nej zobrazí výzva, aby ste jedným kliknutím potvrdili, že nie ste robot. Niekedy od vás systém ešte vyžaduje poskladať obrázky do správneho poradia alebo označiť napríklad všetky fotografie so semaformi. Kým pri bežnom overení je to štandard, požiadavky podvodníckej verzie sa od tej oficiálnej zásadne líšia.