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Bol ako dážďovka a mal klaunský nos. Prvá manželka Bolka Polívku vie, že veľká láska nikdy neskončí
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Bol ako dážďovka a mal klaunský nos. Prvá manželka Bolka Polívku vie, že veľká láska nikdy neskončí

Chantal Poullain a Bolek Polívka.
Chantal Poullain a Bolek Polívka. — Foto: Instagram - @chantal_poullain; Reprofoto ČT - 13. komnata

Otec ju varoval pred Angličanmi, ale nie pred Čechoslovákmi.

„Bolek bol génius, vedel humorom prekonávať všetky zákazy.“ Takto dnes hovorí francúzska herečka Chantal Poullain o mužovi, kvôli ktorému sa kedysi vzdala veľkého sna. Namiesto štúdia herectva v New Yorku si vybrala život v komunistickom Československu po boku Bolka Polívku. Ich príbeh pripomína filmový scenár plný vášne, odvážnych rozhodnutí, veľkej lásky aj bolestivých zlomov. Hoci sa ich cesty napokon rozišli, herečka dodnes verí, že niektoré city nikdy úplne nezmiznú.

Instagram Post
Príspevok používateľa Chantal Poullain (@chantal_poullain)
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Príbeh ako z románu

Chantal Poullain sa narodila vo francúzskom Marseille do rodiny, ktorej príbeh by pokojne mohol byť námetom na knihu. Už detstvo ju naučilo, že vzťahy nebývajú jednoduché. „Moji rodičia sa rozviedli, ale pri rozvode obaja plakali. Držali sa za ruky a plakali. Mamička bola tehotná a otec si bral za partnerku jej najlepšiu kamarátku,“ spomínala v relácii 13. komnata.

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Netušila však, že raz sama prežije lásku, o akej sa píšu romány. V tom čase mala Chantal pred sebou jasnú budúcnosť – nakrúcala vo švajčiarskej Ženeve a plánovala odísť študovať herectvo do New Yorku. Stačilo však jediné stretnutie s Bolkom Polívkom a všetko bolo zrazu inak.

Instagram Post
Príspevok používateľa Chantal Poullain (@chantal_poullain)
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Klaun s nosom

Osudové stretnutie sa odohralo počas nakrúcania, keď Chantal vošla do šatne hľadať svoj text a zrazu ho zbadala. „Išla som do šatne, kde som hľadala svoj text a naraz som videla Bolka. Bol dlhý ako ‚žížala‘. Na sebe mal klaunský nos, klobúk, dlhé vlasy a klaunský kabát. Telefonoval, keď sme sa na seba zrazu pozreli a neuhli sme pohľadom. Vtedy sa niečo stalo,“ spomínala s úsmevom. Keď potom sledovala jeho vystúpenie na javisku, bola úplne uchvátená. „Bola som bez seba. On mal hotel rovno vedľa mňa, kde som bývala sama. Bolek stratil kľúče a ja som mu povedala, že to nevadí, že bývam blízko. Odvtedy sme sa nepustili,“ zverila sa neskôr herečka, ktorá pre lásku odmietla budúcnosť v Amerike.

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„Mamičke som vtedy oznámila, že nejdem do New Yorku, ale do Československa,“ spomínala. Keď sa jej mama prekvapene spýtala, kam vlastne ide, odpoveď bola jednoduchá: „Zamilovala som sa.“

obr.

Prísny francúzsky svokor

Najväčšie obavy mala z reakcie svojho otca. V relácii 7 pádů Honzy Dědka priznala, že si nebola istá, či si s Bolkom sadnú. Napokon si však porozumeli okamžite. „Keď som mu priviedla Bolka, hneď sa skamarátili. Bolek priniesol fľašu,“ smiala sa herečka.

Bolek Polívka.
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S humorom spomínala aj na svojho otca, ktorý ovládal iba francúzštinu. „Som Francúzka, my Francúzi sme hovädá, myslíme si, že nám musí rozumieť každý. Môj otec nehovoril žiadnym iným jazykom. Otec mi hovoril, aby som si vzala, koho chcem. Pokojne aj Rusa, ale nie Angličana,“ prezradila. Napokon si priviedla Moravana, ktorého si jej rodina okamžite obľúbila. Príchod do socialistického Československa však pre Francúzku znamenal obrovskú zmenu.

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