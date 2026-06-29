Žila v prívese s alkoholikmi a musela vymáhať dlhy. Tieto hviezdy sa nevzdali napriek ranám osudu
V minulosti si vytrpeli svoje, napriek tomu sa dokázali znova postaviť na nohy.
„Viem, aké to je byť opustený. Viem, aké to je byť nechcený," vraví známa moderátorka, ktorá vyrastala v nesmiernej chudobe, napriek tomu sa nevzdala a dnes patrí medzi najvplyvnejších ľudí na svete. Ona aj tieto známe osobnosti v ťažkých momentoch nehodili flintu do žita a ukazujú, že sa oplatí bojovať za lepší život.
4. Jožo Ráž
Frontman kapely Elán mal v roku 1999 šťastie v nešťastí, keď pri tragickej nehode na motorke utiekol hrobárovi z lopaty. Po dokončení nahrávania hitu Voda, čo ma drží nad vodou sa Jožo Ráž vracal zo štúdia, v Bratislave na križovatke mu však nedal prednosť nemecký vodič Hans-Jörg Falk. Spevák v plnej rýchlosti narazil do jeho vozidla a utrpel ťažké zranenia. Osud vtedy stál na jeho strane a prežil. Dnes si po boku manželky Barbory užíva zaslúžený dôchodok.
„Najviac mi vyhovuje pokoj. Rád trávim čas v lese alebo na terase s manželkou. Každý večer si dáme panáka, ja si zapálim cigáro, ona si zasa dá cigaretu. Je to náš malý rituál a sme spokojní,“ prezradil v rozhovore pre Blesk.
3. Braňo Mojsej
Náročné roky má za sebou aj spevák Braňo Mojsej. Pre alkohol sa mu rozpadlo aj manželstvo s košickou podnikateľkou Norou Mojsejovou, ktorá už nedokázala znášať jeho excesy a rozviedla sa s ním. Známy hudobník sa však dokázal vzchopiť a začať nový život. Dnes je z neho úplne nový človek, ktorý pomáha a zachraňuje iných. Razí teóriu, že aj z mínusu sa dá prejsť do plusu.
„A že každá jedna situácia, ktorá človeka v živote postretne, sa dá riešiť dobrou a zdravou psychikou,“ myslí si hudobník, zároveň dodáva, že človek si v prvom rade musí chybu priznať a až vtedy ju môže napraviť. „Pokiaľ žije v tom, že si tú chybu neprizná, ale chce ju napravovať, tak to nie je možné,“ vysvetlil Braňo v rozhovore pre Nový Čas.