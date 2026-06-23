Nahý sa zasekol pod posteľou a ona sa začala smiať. Doktorka Quinnová na dôležitý moment nikdy nezabudne
Slávnu herečku čaká významná životná udalosť.
Ako 75-ročná začala písať novú životnú kapitolu. Herečka Jane Seymour, ktorú si ľudia spájajú najmä s postavou obľúbenej doktorky Quinnovej, sa totiž zasnúbila so svojím dlhoročným partnerom a spoločného života sa nevie dočkať. Ako však prezradila v rozhovore pre People, pôvodne romantický okamih sa rýchlo zmenil na komédiu, na ktorú obaja tak skoro nezabudnú.
Zaseknutý pod posteľou
Jane Seymour a John Zambetti tvoria pár asi tri roky a podľa najnovších správ plánujú svoj vzťah posunúť na ďalší level. Herečkin partner totiž pred časom svoju vyvolenú požiadal o ruku. Ako však obaja prezradili, celá táto ceremónia po pár sekundách začala pripomínať všetko možné, len nie romantiku.
„Kľakol som si. Mal som ten prsteň schovaný v trezore, tak som ho vytiahol. Otvoril som krabičku a prsteň z krabičky vypadol pod posteľ. Od toho momentu sa všetko len skomplikovalo. Musel som pre neho liezť pod posteľ a potom som sa nemohol dostať von,“ opísal komickú situáciu pre People.
Najvtipnejší detail doplnila jeho partnerka. „A nemali sme na sebe žiadne oblečenie,“ priznala so smiechom seriálová Doktorka Quinnová, podľa ktorej sa jej partner zasekol natoľko, že nedokázal vyliezť von. „Koleno tam mal zaseknuté a ja nie som dosť silná, aby som ho zdvihla. Pozreli sme sa na seba a začali sme sa hystericky smiať,“ spomínala s úsmevom.