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Krízy zvládajú vďaka dôležitému pravidlu. Anna Jakab Rakovská a Robo sa neboja ani najťažších vecí
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Krízy zvládajú vďaka dôležitému pravidlu. Anna Jakab Rakovská a Robo sa neboja ani najťažších vecí

Anna Jakab Rakovská a Róbert Jakab.
Anna Jakab Rakovská a Róbert Jakab. — Foto: Instagram/anic.jakab.rakovska

Rada obľúbenej herečky môže inšpirovať aj ostatných.

Možno to znie ako klišé, no práve to, že sú si navzájom oporou a dokážu pri sebe stáť aj v náročných časoch, robí ich vzťah takým silným. Anna Jakab Rakovská a Robo Jakab sú manželmi už od roku 2018 a spoločne vychovávajú dve deti. Fungujú ako tím, navzájom sa rešpektujú a čo je najdôležitejšie, môžu sa na seba stopercentne spoľahnúť.

Bol jej najväčšou oporou

„Robo je najlepší možný otec pre moje deti. A ja by som dopriala všetkým deťom otca ako je Robo. Je absolútne spoľahlivý, myslí na všetko, dokáže s nimi byť sám, zobrať ich na dovolenku, hocičo. Takže on je úžasný,“ prezradila dávnejšie známa herečka pre magazín Diva.

Instagram Post
Príspevok používateľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)
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Hoci si obľúbený pár svoje súkromie stráži, Anna pred časom otvorene priznala, že jej manžel bol obrovskou oporou aj v období, keď prechádzala temnom a bojovala s klinickou depresiou. Práve on bol tým, kto ju vzal za ruku, pomenoval veci pravým menom a pomohol jej začať situáciu riešiť. „On bol moja najväčšia opora, úprimne priznala v podcaste Svoja som na Rádiu FM.

Anna Jakab Rakovská, Robo Jakab a deti.
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Je to ťažké, ale funguje to

Tak ako v každom vzťahu, aj oni občas narazia na situácie, ktoré treba vyriešiť – možno je to aj tým, že sú obaja podľa vlastných slov ohnivé povahy. Spoločne sa však naučili, ako krízy zvládať a herečka najnovšie prezradila, čo je podľa nej v takých situáciách najdôležitejšie. Jej rada môže byť inšpiráciou aj pre ostatných.

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