Krízy zvládajú vďaka dôležitému pravidlu. Anna Jakab Rakovská a Robo sa neboja ani najťažších vecí
Rada obľúbenej herečky môže inšpirovať aj ostatných.
Možno to znie ako klišé, no práve to, že sú si navzájom oporou a dokážu pri sebe stáť aj v náročných časoch, robí ich vzťah takým silným. Anna Jakab Rakovská a Robo Jakab sú manželmi už od roku 2018 a spoločne vychovávajú dve deti. Fungujú ako tím, navzájom sa rešpektujú a čo je najdôležitejšie, môžu sa na seba stopercentne spoľahnúť.
Bol jej najväčšou oporou
„Robo je najlepší možný otec pre moje deti. A ja by som dopriala všetkým deťom otca ako je Robo. Je absolútne spoľahlivý, myslí na všetko, dokáže s nimi byť sám, zobrať ich na dovolenku, hocičo. Takže on je úžasný,“ prezradila dávnejšie známa herečka pre magazín Diva.
Hoci si obľúbený pár svoje súkromie stráži, Anna pred časom otvorene priznala, že jej manžel bol obrovskou oporou aj v období, keď prechádzala temnom a bojovala s klinickou depresiou. Práve on bol tým, kto ju vzal za ruku, pomenoval veci pravým menom a pomohol jej začať situáciu riešiť. „On bol moja najväčšia opora,“ úprimne priznala v podcaste Svoja som na Rádiu FM.
Je to ťažké, ale funguje to
Tak ako v každom vzťahu, aj oni občas narazia na situácie, ktoré treba vyriešiť – možno je to aj tým, že sú obaja podľa vlastných slov ohnivé povahy. Spoločne sa však naučili, ako krízy zvládať a herečka najnovšie prezradila, čo je podľa nej v takých situáciách najdôležitejšie. Jej rada môže byť inšpiráciou aj pre ostatných.