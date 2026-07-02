Sadla si do auta a revala. Dievčaťu za milión po oslobodzujúcej diagnóze zrazu všetko dáva zmysel
Niekdajšia účastníčka reality šou Dievča za milión otvorene prehovorila o svojej diagnóze.
Rozhodla sa ísť s kožou na trh. Mirka Ábelová, ktorú si diváci môžu pamätať aj ako účastníčku reality šou Dievča za milión, sa fanúšikom zdôverila s tým, že po rokoch jej lekári diagnostikovali poruchu, pre ktorú si vytrpela svoje. Ako uviedla, vždy o sebe vedela, že je tak „trochu špecificky vyrobený kus“ a kvôli tomu zažila aj šikanovanie či posmievanie. Po stanovení diagnózy sa jej preto uľavilo a všetko jej zrazu začalo dávať zmysel – a o téme duševného zdravia sa rozhodla hovoriť, lebo je to nesmierne dôležité.
Začalo jej to dávať zmysel
Mirka Ábelová sa do pamätí televíznych divákov vryla najmä účinkovaním v reality šou Dievča za milión. Do finále sa vtedy nedostala, napokon si však v živote vyšliapala vlastnú cestičku a stala sa z nej novinárka a spisovateľka.
Nedávno na sociálnej sieti otvorila tému duševného zdravia, keď priznala, že po rokoch jej lekári diagnostikovali známu poruchu. „Psychiater mi potvrdil diagnózu a zlé hejty zo školy a sietí mi začali dávať zmysel,“ uviedla Mirka, ktorá má ADHD mozog, ktorý sa prekrýva s komplexnou traumou (CPTSD).
„O tom, čo je CPTSD a že to mám, mi povedala terapeutka. Že mám ADHD, vtipkovali všetci okolo mňa už nejaký čas vrátane mňa samej,“ priznala poetka a dodáva, že o týchto dvoch diagnózach sa vraj lekári zvyknú hádať, ich príznaky sa totiž prekrývajú.