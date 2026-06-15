Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vlci od Jany Pronskej je historická romanca, z ktorej budete mať zimomriavky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vlci od Jany Pronskej je historická romanca, z ktorej budete mať zimomriavky

— Foto: Ikar

Vyjúce vlky, horiace dediny, mongolské hordy a láska, ktorá odmieta zomrieť.

Jana Pronská opäť dokazuje, prečo patrí medzi najobľúbenejšie autorky historických romancí na Slovensku. Vlci vás zasiahnu emóciami aj autentickou atmosférou.

V centre príbehu stojí Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, ktorý po smrti rodičov vyrastá pod ochranou tekovského župana Juraja. Spolu s jeho deťmi dospieva v bezpečí pevnosti a práve tam vzniká silné puto medzi Luciánom a Magdalénou.

Foto: Ikar

Nie je to láska na prvý pohľad, ale hlboké spojenie dvoch spriaznených duší, ktoré pri sebe stáli odmalička. Keď však Lucián odchádza na vojenský výcvik a po rokoch sa vracia späť, niečo sa zmenilo. Namiesto radosti a vytúženého vyznania prichádzajú tajomstvá, odstup a desivé správy o blížiacom sa nebezpečenstve.

Foto: Ikar

Vlci v tomto príbehu nepredstavujú len zvieratá. Sú symbolom smrti, chaosu, temnoty aj prežitia. Sama autorka priznala, že názov knihy má hlbší význam: „Keď počujete v lese vyť vlkov, vždy máte zimomriavky. Je to nádherný zvuk, ale zároveň desí. A presne taký je aj tento príbeh.“ Pronská otvorene hovorí, že ju písanie knihy emocionálne vyčerpalo viac než iné romány. „Je drsný, naozaj drsný a je taký, ako si tá doba pýtala,“ prezradila o Vlkoch. A pri čítaní je to cítiť.

Vypočujte si knižný podcast s Janou Pronskou:

Jedným z dôvodov, prečo sú knihy Jany Pronskej také obľúbené, je dôkladná historická rešerš. Autorka si dlhodobo zakladá na tom, aby jej romány neboli len romantickými rozprávkami v kostýmoch. Aj pri Vlkoch strávila množstvo času štúdiom dobových materiálov, kroník a historických súvislostí. Zaujímala sa o mongolské vojská, ich spôsob boja, tábory, zvyky, ale aj o skutočné udalosti spojené s uhorskými dejinami.

Foto: Ikar

Veľkým plusom románu je aj Magdaléna. Nie je len krehkou romantickou hrdinkou čakajúcou na svojho milého. Vie bojovať, jazdiť, strieľať z luku a odmieta sa zmieriť s tým, čo od žien očakáva spoločnosť. V mnohom pripomína moderné historické hrdinky, no zároveň nepôsobí neprirodzene. Je odvážna, tvrdohlavá, ale aj zraniteľná. A práve preto si ju rýchlo obľúbite.

Pozrite si video s autorkou:

PREHRAŤ VIDEO

Fanúšičky Jany Pronskej budú spokojní, pretože autorka nestráca nič zo svojej schopnosti písať intenzívne romantické scény. Tentoraz ich však vyvažuje surovosť vojny, smrti a boja o prežitie. Niektoré momenty sú mimoriadne brutálne. Krvavé bitky, útoky, hlad, strach či boj s vlkmi vytvárajú obraz stredoveku, ktorý nie je romantizovaný. A práve vďaka tomu láska Luciána a Magdalény pôsobí ešte silnejšie.

Ak máte radi historické romány s veľkými emóciami, silnou atmosférou a poctivo vystavaným príbehom, Vlci by vám rozhodne nemali ujsť.

Milan Buno, knižný publicista

To je nápad!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Nikdy by som neveril, že obyčajný ODPAD funguje tak perfektne: Vošky aj molice hynú okamžite – tu je recept!

Nikdy by som neveril, že obyčajný ODPAD funguje tak perfektne: Vošky aj molice hynú okamžite – tu je recept!

Jediná surovina vyženie z vášho domu myši a ďalších škodcov!

Jediná surovina vyženie z vášho domu myši a ďalších škodcov!

Tip záhradkárky pre každého, kto chce veľkú úrodu: Paradajky pestujem na tejto zmesi a v lete nestíham oberať!

Tip záhradkárky pre každého, kto chce veľkú úrodu: Paradajky pestujem na tejto zmesi a v lete nestíham oberať!

Plný hrniec

Obložené chlebíky už u nás nikto nechce, každý pýta len toto: Minútková pomazánka, s ktorou je aj staršie pečivo hneď preč!

Obložené chlebíky už u nás nikto nechce, každý pýta len toto: Minútková pomazánka, s ktorou je aj staršie pečivo hneď preč!

Tvarohová bublanina ľahká ako dych: Cesto len vylejte na plech a pridajte ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Tvarohová bublanina ľahká ako dych: Cesto len vylejte na plech a pridajte ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Úžasný Bounty koláč za 10 minút – nepečie sa: Famózny krém a netreba naň tvaroh ani smotanu!

Úžasný Bounty koláč za 10 minút – nepečie sa: Famózny krém a netreba naň tvaroh ani smotanu!

RECEPT na mladé zemiaky z rúry: Perfektne chrumkavé a lahodné vďaka tomuto postupu, tromfnú aj vyprážané hranolky!

RECEPT na mladé zemiaky z rúry: Perfektne chrumkavé a lahodné vďaka tomuto postupu, tromfnú aj vyprážané hranolky!

Zdravé tipy

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…