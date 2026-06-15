Vlci od Jany Pronskej je historická romanca, z ktorej budete mať zimomriavky
Vyjúce vlky, horiace dediny, mongolské hordy a láska, ktorá odmieta zomrieť.
Jana Pronská opäť dokazuje, prečo patrí medzi najobľúbenejšie autorky historických romancí na Slovensku. Vlci vás zasiahnu emóciami aj autentickou atmosférou.
V centre príbehu stojí Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, ktorý po smrti rodičov vyrastá pod ochranou tekovského župana Juraja. Spolu s jeho deťmi dospieva v bezpečí pevnosti a práve tam vzniká silné puto medzi Luciánom a Magdalénou.
Nie je to láska na prvý pohľad, ale hlboké spojenie dvoch spriaznených duší, ktoré pri sebe stáli odmalička. Keď však Lucián odchádza na vojenský výcvik a po rokoch sa vracia späť, niečo sa zmenilo. Namiesto radosti a vytúženého vyznania prichádzajú tajomstvá, odstup a desivé správy o blížiacom sa nebezpečenstve.
Vlci v tomto príbehu nepredstavujú len zvieratá. Sú symbolom smrti, chaosu, temnoty aj prežitia. Sama autorka priznala, že názov knihy má hlbší význam: „Keď počujete v lese vyť vlkov, vždy máte zimomriavky. Je to nádherný zvuk, ale zároveň desí. A presne taký je aj tento príbeh.“ Pronská otvorene hovorí, že ju písanie knihy emocionálne vyčerpalo viac než iné romány. „Je drsný, naozaj drsný a je taký, ako si tá doba pýtala,“ prezradila o Vlkoch. A pri čítaní je to cítiť.
Vypočujte si knižný podcast s Janou Pronskou:
Jedným z dôvodov, prečo sú knihy Jany Pronskej také obľúbené, je dôkladná historická rešerš. Autorka si dlhodobo zakladá na tom, aby jej romány neboli len romantickými rozprávkami v kostýmoch. Aj pri Vlkoch strávila množstvo času štúdiom dobových materiálov, kroník a historických súvislostí. Zaujímala sa o mongolské vojská, ich spôsob boja, tábory, zvyky, ale aj o skutočné udalosti spojené s uhorskými dejinami.
Veľkým plusom románu je aj Magdaléna. Nie je len krehkou romantickou hrdinkou čakajúcou na svojho milého. Vie bojovať, jazdiť, strieľať z luku a odmieta sa zmieriť s tým, čo od žien očakáva spoločnosť. V mnohom pripomína moderné historické hrdinky, no zároveň nepôsobí neprirodzene. Je odvážna, tvrdohlavá, ale aj zraniteľná. A práve preto si ju rýchlo obľúbite.
Pozrite si video s autorkou:
Fanúšičky Jany Pronskej budú spokojní, pretože autorka nestráca nič zo svojej schopnosti písať intenzívne romantické scény. Tentoraz ich však vyvažuje surovosť vojny, smrti a boja o prežitie. Niektoré momenty sú mimoriadne brutálne. Krvavé bitky, útoky, hlad, strach či boj s vlkmi vytvárajú obraz stredoveku, ktorý nie je romantizovaný. A práve vďaka tomu láska Luciána a Magdalény pôsobí ešte silnejšie.
Ak máte radi historické romány s veľkými emóciami, silnou atmosférou a poctivo vystavaným príbehom, Vlci by vám rozhodne nemali ujsť.
Milan Buno, knižný publicista