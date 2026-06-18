Séria Úžasná Jane pokračuje. Láska slečny Elliotovej a druhá šanca po ôsmich rokoch
Čo ak by ste odmietli človeka, ktorého milujete, a o niekoľko rokov zistili, že to bola najväčšia chyba vášho života?
Úžasná Jane: Láska slečny Elliotovej prináša mladším čitateľom dojímavý príbeh druhej šance, založený na jednom z najkrajších románov Jane Austenovej.
Séria Úžasná Jane tak pokračuje štvrtou knihou – už vyšli Pýcha a predsudok, Rozum a cit, a vlani Emma.
Anne Elliotová mala devätnásť rokov, keď sa zamilovala do Fredericka Wentwortha. Bol odvážny, čestný a ambiciózny. Mal však jeden problém - nemal peniaze ani spoločenské postavenie. Rodina a okolie ju presvedčili, že sobáš s ním by bol omyl. Anne ich poslúchla.
Koľkí z nás už niekedy urobili rozhodnutie len preto, že to od nás očakávali ostatní? Práve táto myšlienka robí príbeh prekvapivo nadčasovým. Hoci sa odohráva v úplne inom storočí, emócie zostávajú rovnaké.
Keď sa po rokoch opäť objaví kapitán Wentworth, dnes už úspešný a rešpektovaný muž, Anne musí čeliť nielen vlastným citom, ale aj bolestivej spomienke na rozhodnutie, ktoré kedysi urobila. A vy si kladiete otázku spolu s ňou: Dá sa vôbec napraviť niečo, čo sa pokazilo pred rokmi?
Nie každý osemročný alebo desaťročný čitateľ sa bez problémov pustí do pôvodných románov Jane Austenovej. Jazyk, spoločenské zvyklosti aj tempo rozprávania môžu byť pre deti náročné. Tu prichádza na scénu Narinder Dhami.
Autorka zachovala základný príbeh, najdôležitejšie postavy aj hlavné emócie, no podáva ich oveľa prístupnejšie. Text plynie svižne, dialógy sú prirodzené a dej sa nezasekáva na dlhých opisoch spoločenských pravidiel.
Veľkým plusom knihy sú čiernobiele ilustrácie Églantine Ceulemans. Nepôsobia len ako ozdoba medzi kapitolami. Dodávajú postavám život a pomáhajú zachytiť jemný humor, ktorým bola Jane Austenová preslávená. A humoru tu naozaj nechýba. Najmä Anneina rodina je zdrojom množstva úsmevných momentov. Jej otec Sir Walter Elliot patrí k tým postavám, ktoré dokážu byť neuveriteľne márnomyseľné bez toho, aby si to uvedomovali. Čitateľ sa pri niektorých scénach neubráni pobavenému úsmevu.
Jane Austenová vždy vedela odhaliť ľudské slabosti s jemnou iróniou a táto adaptácia si z jej talentu berie to najlepšie. Hoci je láska hlavným motorom príbehu, kniha rozpráva aj o dospievaní, sebavedomí a schopnosti postaviť sa vlastnému názoru. Anne kedysi dovolila, aby za ňu rozhodovali iní. O niekoľko rokov neskôr už vie, že život nemožno prežiť podľa predstáv rodiny či spoločnosti.
Práve tento odkaz môže osloviť aj dnešných mladých čitateľov. Každý totiž občas počuje množstvo rád, odporúčaní a názorov. Ale kde je hranica medzi tým, keď počúvame múdre rady, a tým, keď prestaneme počúvať sami seba?
Úžasná Jane: Láska slečny Elliotovej je milá, inteligentná a citlivá kniha, ktorá ukazuje, že dobré príbehy nestarnú. Mení sa len spôsob, akým ich rozprávame.
Z anglického originálu preložila Barbora Vinczeová.
Milan Buno, knižný publicista