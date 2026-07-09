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Staré pečivo nevyhadzujte, ukrýva veľký potenciál. Premeniť ho viete na luxusné raňajky či večeru
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Staré pečivo nevyhadzujte, ukrýva veľký potenciál. Premeniť ho viete na luxusné raňajky či večeru

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Chat GPT, Freepik @KamranAydinov

Pokiaľ chlieb alebo rožky ešte nezačali plesnivieť, zbavovať sa ich by bola škoda.

Poznáme to asi všetci – doma občas zostane stvrdnutý chlieb, vyschnuté rožky či kúsok vianočky a konzumovať ich nechce nikto, lebo jednoducho už nie sú čerstvé. Staré pečivo však v sebe skrýva obrovský potenciál, preto ho rozhodne nevyhadzujte. Inšpirujte sa radšej tipmi, ktoré prináša portál recepty.cz a zo staršieho pečiva vykúzlite luxusné raňajky či večeru.

Ilustračné fotografie.
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Francúzsky toast

Jednoduchá klasika je vhodná nielen na raňajky, ale aj na desiatu. Stačí vziať plátky obyčajnej bagety, toastového chleba alebo vianočky a namočiť ich do vaječnej zmesi, ktorá je zmiešaná so smotanou, škoricou a vanilkovým cukrom. Potom ich opečte dozlatista na masle a prelejte medom či javorovým sirupom, prípadne doplňte čerstvým ovocím.

Foto: Freepik.com, timolina

Žemľovka

Obľúbený sladký pokrm pozná zo svojho detstva asi každý. Už z jeho názvu vyplýva, že základnou surovinou sú práve žemle, dá sa však pripraviť prakticky z akéhokoľvek pečiva – pokojne môžete použiť aj rožky, toastový chlieb, vianočku či croissanty.

Foto: Wikimedia Commons, User:Panzi

Rovnaké je to aj pri použitom ovocí, neváhajte siahnuť po hruškách, banánoch, marhuliach či jahodách. A pokiaľ ide o ďalšie ingrediencie, aj tie sú na vašom výbere, čo si zvolíte – niekto prelieva vrstvy pečiva a ovocia mliekom, iný zase pridáva vajcia či šľahá bielkový sneh.

Strúhanka na sladko

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