Staré pečivo nevyhadzujte, ukrýva veľký potenciál. Premeniť ho viete na luxusné raňajky či večeru
Pokiaľ chlieb alebo rožky ešte nezačali plesnivieť, zbavovať sa ich by bola škoda.
Poznáme to asi všetci – doma občas zostane stvrdnutý chlieb, vyschnuté rožky či kúsok vianočky a konzumovať ich nechce nikto, lebo jednoducho už nie sú čerstvé. Staré pečivo však v sebe skrýva obrovský potenciál, preto ho rozhodne nevyhadzujte. Inšpirujte sa radšej tipmi, ktoré prináša portál recepty.cz a zo staršieho pečiva vykúzlite luxusné raňajky či večeru.
Francúzsky toast
Jednoduchá klasika je vhodná nielen na raňajky, ale aj na desiatu. Stačí vziať plátky obyčajnej bagety, toastového chleba alebo vianočky a namočiť ich do vaječnej zmesi, ktorá je zmiešaná so smotanou, škoricou a vanilkovým cukrom. Potom ich opečte dozlatista na masle a prelejte medom či javorovým sirupom, prípadne doplňte čerstvým ovocím.
Žemľovka
Obľúbený sladký pokrm pozná zo svojho detstva asi každý. Už z jeho názvu vyplýva, že základnou surovinou sú práve žemle, dá sa však pripraviť prakticky z akéhokoľvek pečiva – pokojne môžete použiť aj rožky, toastový chlieb, vianočku či croissanty.
Rovnaké je to aj pri použitom ovocí, neváhajte siahnuť po hruškách, banánoch, marhuliach či jahodách. A pokiaľ ide o ďalšie ingrediencie, aj tie sú na vašom výbere, čo si zvolíte – niekto prelieva vrstvy pečiva a ovocia mliekom, iný zase pridáva vajcia či šľahá bielkový sneh.