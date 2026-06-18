Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Hrozil jej trest smrti a Markéta nevedela, či ju obesia alebo zastrelia. Za všetkým bola túžba po dieťati
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom

Herečka od 22 rokov žije aj s viacerými autoimunitnými ochoreniami.

Injekcia na chudnutie ju vyradila na celé týždne. Seriálová Amy varuje ľudí, aby nepodľahli tlaku okolia

Josefa a Růžena Blažkové s Růženiným synom Františkom.

Rodila len jedna, mlieko sa spustilo obom. Jožka a Ruženka sa nechceli rozdeliť ani v hodine smrti

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Hrozil jej trest smrti a Markéta nevedela, či ju obesia alebo zastrelia. Za všetkým bola túžba po dieťati

— Foto: Facebook - Markéta Klimtová

V base spala na kúsku rohožky, obkolesená krysami a špinou, v ktorej sa rodili aj deti.

„Bože, ak tam niekde si, tak ma zastav,“ šepkala si Markéta Klimtová v duchu, keď stála na letisku na Srí Lanke. Svet okolo nej sa vzápätí zrútil – chytili ju pri pašovaní 5,5 kilogramu kokaínu a čakali ju roky v nepredstaviteľnom väzení. Stála tam s pocitom, že každá minúta môže byť tou poslednou, a pred očami sa jej premietali všetky sny, ktoré chcela žiť: byť mamou, cítiť lásku a bezpečie. Namiesto toho ju čakali studené cely, zovreté mreže a strach, ktorý sa stal jej každodennou realitou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122102558913090908&set=pb.61582727251333.-2207520000&locale=de_DE

Nešlo o muža

Mala dobrú prácu, bola vydatá, ale roky ju trápilo, že nemohla mať deti. To bol aj dôvod, prečo sa s manželom nakoniec rozviedla. „Podpísal rozvod so zaťatými zubami, pretože nechcel. Povedal, že som tvrdohlavá a že moje ego ma raz zabije. Čo bola vlastne skoro pravda,“ priznala. Obdobie po rozvode preflámovala na žúroch a v partiách, kde boli drogy bežnou súčasťou spoločenských akcií. „Od fajčenia trávy až po kokaín, a vlastne v spoločnosti, kde som bola, bol kokaín úplne bežná vec,“ povedala otvorene Markéta, ktorá chcela nový život začať v Ázii.

Tereza Pergnerová.
Prečítajte si tiež: Po cisárskom reze utiekla z nemocnice zháňať drogy. Moderátorku Terezu Pergnerovú zachránil až pád na dno

Medializovaný príbeh Markéty Klimtovej začína v Kambodži, kde sa zoznámila s Viktorom a jeho ročnou dcérou Oliviou. „Nešlo ani tak o túžbu po mužovi, ako o túžbu po dieťati. V hlave som mala predovšetkým tú Oliviu, ktorej som chcela byť mamou,“ priznala v podcaste Markéta. Viktor zapletený do nelegálneho biznisu v organizovanej skupine dobre vedel, čo robí. S Markétou manipuloval všetkými možnými spôsobmi, aby ju prinútil z Kolumbie na Srí Lanku prepašovať 5,5 kilogramu kokaínu. V auguste 2015 sa teda vydala na cestu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122115850328772153&set=pb.61573164596794.-2207520000&type=3

Nesmierne naivná

„Nemohla som mať vlastné dieťa a zamotala som sa s človekom, ktorý mal ročnú dcéru a ponúkol mi spoločný život. Bola som chytená do siete pašerákov a z toho sa ťažko vystupuje, aj keď som vedela, že je všetko zlé. Bola som nesmierne naivná,“ priznala s odstupom času pre DVTV. Pred sebou však mala víziu, že sa stane mamou Olivie a bola ochotná pre ňu urobiť všetko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Stačí to nastriekať do skriniek a mole sa k nim viac nepriblížia: Z linky sa pratali sa ako namydlený blesk, viac som ich doma nevidela!

Stačí to nastriekať do skriniek a mole sa k nim viac nepriblížia: Z linky sa pratali sa ako namydlený blesk, viac som ich doma nevidela!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Nikdy by som neveril, že obyčajný ODPAD funguje tak perfektne: Vošky aj molice hynú okamžite – tu je recept!

Nikdy by som neveril, že obyčajný ODPAD funguje tak perfektne: Vošky aj molice hynú okamžite – tu je recept!

Jediná surovina vyženie z vášho domu myši a ďalších škodcov!

Jediná surovina vyženie z vášho domu myši a ďalších škodcov!

Plný hrniec

Hanácké hertepláky podľa našej 87-ročnej starkej: Tento recept kedysi robili v každej sediackej rodine!

Hanácké hertepláky podľa našej 87-ročnej starkej: Tento recept kedysi robili v každej sediackej rodine!

Obložené chlebíky už u nás nikto nechce, každý pýta len toto: Minútková pomazánka, s ktorou je aj staršie pečivo hneď preč!

Obložené chlebíky už u nás nikto nechce, každý pýta len toto: Minútková pomazánka, s ktorou je aj staršie pečivo hneď preč!

Tvarohová bublanina ľahká ako dych: Cesto len vylejte na plech a pridajte ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Tvarohová bublanina ľahká ako dych: Cesto len vylejte na plech a pridajte ovocie – najlepší koláčik pod slnkom!

Úžasný Bounty koláč za 10 minút – nepečie sa: Famózny krém a netreba naň tvaroh ani smotanu!

Úžasný Bounty koláč za 10 minút – nepečie sa: Famózny krém a netreba naň tvaroh ani smotanu!

Zdravé tipy

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…