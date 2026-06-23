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Pýtajú sa jej, čo po pôrode urobí s kilami navyše. Odhodlaná speváčka Sima má plán, ako všetkých ohúri
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Pýtajú sa jej, čo po pôrode urobí s kilami navyše. Odhodlaná speváčka Sima má plán, ako všetkých ohúri

— Foto: Instagram @simonahegerova

Známa speváčka pred časom darovala život dcérke.

Má za sebou neľahké obdobie, no nesťažuje sa. Odmenou je totiž zdravá dcérka, ktorej prítomnosť si užíva už šesť týždňov. Speváčka Sima v období šestonedelia púšťa fanúšikov do svojho súkromia iba opatrne, teraz sa však rozhodla, že odpovie aj na citlivejšiu otázku – ohľadom jej váhy a plánov do blízkej budúcnosti.

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Šestnásť hodinový pôrod

Simona Hegerová alias Sima sa len pred pár týždňami stala mamičkou, keď priviedla na svet dcérku Naomi. Tú vychováva s partnerom Tomášom Gajlíkom, ako však nedávno priznala, príchod jej prvého bábätka na tento svet nebol ani zďaleka jednoduchý a vytrpela si svoje.

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„Kontrakcie som mala od piatej rána a celé to trvalo približne 16 hodín,“ prezradila speváčka, ktorá to chcela spočiatku zvládnuť bez epidurálu (najúčinnejšia metóda tíšenia pôrodných bolestí, pozn. red.), no situácia sa stávala čoraz menej znesiteľnejšou. Napokon všetko dobre dopadlo a dnes sa s partnerom tešia zo zdravej a krásnej dcérky.

Prinesie šou aj lepšiu postavu

Ako mnohé iné mamičky, aj speváčka počas tehotenstva pribrala a kilá navyše jej zostali aj po pôrode. „Myslíš, že sa ti vráti pôvodná postava?“ spýtali sa jej fanúšikovia a Sima otvorene odpovedala.

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