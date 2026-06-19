Učiteľ Slovenska Martin Štubňa nedáva päťky: 20 minút rozhovoru zmení viac než známka
Z lenivého študenta je najlepší učiteľ.
„Takýto učiteľ je iba raz za sto rokov,“ povedal jeden zo žiakov o Martinovi Štubňovi. Učiteľ fyziky z Martina totiž dokázal niečo, čo sa podarí málokomu – z predmetu, ktorého sa mnohí študenti obávajú, vytvoril priestor na objavovanie, otázky a radosť z poznania. Práve preto sa stal laureátom hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska 2025. Za jeho úspechom však nestojí len netradičné vyučovanie fyziky, ale aj snaha vidieť v každom žiakovi človeka s vlastným príbehom, talentom a cieľmi. Sám bol pritom kedysi lenivým žiakom.
Typický študent
Martin Štubňa nepatril medzi deti, ktoré odmalička milovali fyziku a nosili samé jednotky. Práve naopak. „Mňa nadchlo učiteľstvo ako také. Vedel som, že chcem pracovať s deťmi, ale, žiaľ, bol som typický študent, šiel som cestou najmenšieho odporu a ideálne aby som mal čo najmenej roboty,“ priznal v rozhovore pre Denník N.
Pri výbere predmetov, ktoré bude raz vyučovať, sa vraj neriadil veľkými ideálmi. „Predmety, ktoré budem učiť, som si nevyberal rozumne, ale podľa toho, čo mi išlo najjednoduchšie. V užšom výbere boli matematika, informatika a fyzika,“ vravel úprimne. Dodnes ho mrzí, že počas štúdia nestretol učiteľa, ktorý by v ňom rozpoznal potenciál skôr a ktorý by mu povedal: „V tebe vidím talent a nedovolím ti tu len tak sedieť, nepremrhaj ho. Ideme niečo spolu robiť a budem ťa podporovať, aby si to robil.“ Takéto slová by podľa neho dokázali zmeniť život mnohým mladým ľuďom. Práve preto sa dnes snaží byť pedagógom, ktorý talentovaných, no niekedy menej motivovaných študentov povzbudí a nasmeruje.
Fyzika bez strachu a stresu
Na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine učí predmet, ktorý mnohí študenti nepovažujú za svoj obľúbený. Namiesto memorovania vzorcov však stavil na zvedavosť. „Učím na bilingválnom gymnáziu, žiaci tam nie sú primárne kvôli fyzike. Skôr ju berú ako doplnkový predmet, ktorý možno až tak nechcú. Fyzika sa im zdá ťažká. Pre mňa bolo dôležité, aby si k nej našli vzťah a nespomínali na ňu ako na najhoršiu hodinu,“ vysvetlil pre Denník N učiteľ Martin, ktorý vyučuje svojich študentov úplne inak, ako sú zvyknutí iní vyučujúci.