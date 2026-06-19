Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Učiteľ Slovenska Martin Štubňa nedáva päťky: 20 minút rozhovoru zmení viac než známka
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Josefa a Růžena Blažkové s Růženiným synom Františkom.

Rodila len jedna, mlieko sa spustilo obom. Jožka a Ruženka sa nechceli rozdeliť ani v hodine smrti

Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom

Herečka od 22 rokov žije aj s viacerými autoimunitnými ochoreniami.

Injekcia na chudnutie ju vyradila na celé týždne. Seriálová Amy varuje ľudí, aby nepodľahli tlaku okolia

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Učiteľ Slovenska Martin Štubňa nedáva päťky: 20 minút rozhovoru zmení viac než známka

Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 Martin Štubňa.
Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 Martin Štubňa. — Foto: Učiteľská osobnosť Slovenska; Facebook - Štátna školská inšpekcia

Z lenivého študenta je najlepší učiteľ.

„Takýto učiteľ je iba raz za sto rokov,“ povedal jeden zo žiakov o Martinovi Štubňovi. Učiteľ fyziky z Martina totiž dokázal niečo, čo sa podarí málokomu – z predmetu, ktorého sa mnohí študenti obávajú, vytvoril priestor na objavovanie, otázky a radosť z poznania. Práve preto sa stal laureátom hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska 2025. Za jeho úspechom však nestojí len netradičné vyučovanie fyziky, ale aj snaha vidieť v každom žiakovi človeka s vlastným príbehom, talentom a cieľmi. Sám bol pritom kedysi lenivým žiakom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/UKFvNitre/posts/pfbid0Lyxf7AtZ6vzJzamZWpBMxtseybWUjPD6xhE7o3actRuWFsnawtWruaTxhPZfmZeEl

Typický študent

Martin Štubňa nepatril medzi deti, ktoré odmalička milovali fyziku a nosili samé jednotky. Práve naopak. „Mňa nadchlo učiteľstvo ako také. Vedel som, že chcem pracovať s deťmi, ale, žiaľ, bol som typický študent, šiel som cestou najmenšieho odporu a ideálne aby som mal čo najmenej roboty,“ priznal v rozhovore pre Denník N.

Ilustračná fotografia / Matematická úloha.
Prečítajte si tiež: Ide len o výsledok? Šikovná žiačka dostala štvorku z matematiky a postup učiteľky vyvolal obrovskú diskusiu

Pri výbere predmetov, ktoré bude raz vyučovať, sa vraj neriadil veľkými ideálmi. „Predmety, ktoré budem učiť, som si nevyberal rozumne, ale podľa toho, čo mi išlo najjednoduchšie. V užšom výbere boli matematika, informatika a fyzika,“ vravel úprimne. Dodnes ho mrzí, že počas štúdia nestretol učiteľa, ktorý by v ňom rozpoznal potenciál skôr a ktorý by mu povedal: „V tebe vidím talent a nedovolím ti tu len tak sedieť, nepremrhaj ho. Ideme niečo spolu robiť a budem ťa podporovať, aby si to robil.“ Takéto slová by podľa neho dokázali zmeniť život mnohým mladým ľuďom. Práve preto sa dnes snaží byť pedagógom, ktorý talentovaných, no niekedy menej motivovaných študentov povzbudí a nasmeruje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Telerano/posts/pfbid02938VgzK4FhedgprSAjMfM5T2HU6v6yUK1fpNXKKQRe4R8J54NuWBnodm1PHTvKK7l?__cft__[0]=AZYdPrXVUPAEtorr0GISJEuCML94h2pdyaUnEl95jfkDzfI6fs0boCvKROYxWekK-TGLvMUNNg48ZKG_snHUyRwXwax3LoZGjO6PyHUacGVKtuQuxgRGya2O0mBOtRPOpkcSnOICmtq1EVGli4H3L1nT7W9uG_AAUGvDuynsY3vyw6sNe6AoeXABkpeRbJeZHCA&__tn__=%2CO%2CP-R

Fyzika bez strachu a stresu

Na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine učí predmet, ktorý mnohí študenti nepovažujú za svoj obľúbený. Namiesto memorovania vzorcov však stavil na zvedavosť. „Učím na bilingválnom gymnáziu, žiaci tam nie sú primárne kvôli fyzike. Skôr ju berú ako doplnkový predmet, ktorý možno až tak nechcú. Fyzika sa im zdá ťažká. Pre mňa bolo dôležité, aby si k nej našli vzťah a nespomínali na ňu ako na najhoršiu hodinu,“ vysvetlil pre Denník N učiteľ Martin, ktorý vyučuje svojich študentov úplne inak, ako sú zvyknutí iní vyučujúci.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Najlepšia rada, ako zvýšiť úrodu rajčín: Čím skôr každú rajčinu takto upravte a pomôžete jej k omnoho väčšej úrode!

Najlepšia rada, ako zvýšiť úrodu rajčín: Čím skôr každú rajčinu takto upravte a pomôžete jej k omnoho väčšej úrode!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Stačí to nastriekať do skriniek a mole sa k nim viac nepriblížia: Z linky sa pratali sa ako namydlený blesk, viac som ich doma nevidela!

Stačí to nastriekať do skriniek a mole sa k nim viac nepriblížia: Z linky sa pratali sa ako namydlený blesk, viac som ich doma nevidela!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Od tohto momentu je prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem mojej starkej za geniálny tip!

Plný hrniec

Najlepšia domáca cuketová zmes: Na hrianky alebo s čerstvým pečivom je neprekonateľná!

Najlepšia domáca cuketová zmes: Na hrianky alebo s čerstvým pečivom je neprekonateľná!

Takto robím cuketu počas leta a z tej chuti sa všetci môžu zblázniť: Nakrájajte ju na panvicu a zalejte touto zmesou, výsledok famózny!

Takto robím cuketu počas leta a z tej chuti sa všetci môžu zblázniť: Nakrájajte ju na panvicu a zalejte touto zmesou, výsledok famózny!

Obyčajné SALKO vyšľahám s Nutellou a robím takto vždy, keď čakáme návštevu: Výsledok vás okamžite nadchne (RECEPT)!

Obyčajné SALKO vyšľahám s Nutellou a robím takto vždy, keď čakáme návštevu: Výsledok vás okamžite nadchne (RECEPT)!

5-minútová hrnčeková bábovka aj pre úplných začiatočníkov: Najjednoduchší recept pod slnkom!

5-minútová hrnčeková bábovka aj pre úplných začiatočníkov: Najjednoduchší recept pod slnkom!

Zdravé tipy

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Nerobte z nej len voňavé kytice: Zalejte hrsť levandule obyčajným olejom a NAVŽDY si pamätajte tento recept – neuveríte, čo dokáže!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Tieto milé kvietky nám rastú voľne pod nohami. Čo však dokážu, ak ich uvaríte? Tieto účinky sa oplatí poznať!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Keby som vedela, čo dokáže sóda keď ju zmiešate s medom, urobila by som to dávno: RECEPT, ktorý spraví s vašim telom zázraky!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Obyčajná voda s medom a jablčným OCTOM robí s telom zázraky: PITE ju len nalačno, toto je účinok!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…