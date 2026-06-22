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FOTO: Vyzerá ako slovenské Provensálsko. Fialový samozber láka zvedavcov aj milovníkov netradičných chutí
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FOTO: Vyzerá ako slovenské Provensálsko. Fialový samozber láka zvedavcov aj milovníkov netradičných chutí

— Foto: Facebook Levanduľová farma pod Veľkým vrchom

Za fialovým rajom netreba cestovať do Francúzska.

Keď sa povie samozber, väčšine ľudí napadnú jahody, čerešne alebo marhule. Len málokto si však predstaví, že by si z výletu odniesol vlastnoručne nazbieranú levanduľu. Práve takýto zážitok ponúka miesto, ktoré mnohí návštevníci prirovnávajú k malému slovenskému Provensálsku.

Ako uvádza portál Trenčínak, vo Veľkých Kršteňanoch pri Partizánskom sa začala sezóna na Levanduľovej farme pod Veľkým vrchom. Rodinná farma, ktorá funguje od roku 2019, počas leta otvára svoje levanduľové pole návštevníkom a pozýva ich na samozber aj oddych uprostred rozkvitnutých fialových lánov.

Unikátny letný zážitok

Samozber levandule nie je na rozdiel od samozberu jahôd či marhúľ takým známym lákadlom. Práve preto dokáže mnohých prekvapiť. Návštevníci sa môžu prechádzať medzi voňavými riadkami, nazbierať si vlastnú kytičku a odniesť si domov kúsok leta, ktorý vydrží podstatne dlhšie než väčšina sezónneho ovocia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/levandulovafarmapodvelkymvrchom/posts/pfbid02YUuUReA3DqJLAbRiGB7asbiVbuXUwmKjRR5D7yfUe2U91rpQPEguxLfEQzWxJeb9l

Na poli rastú tisíce sadeníc levandule lekárskej a odrody Grosso. Farma sa zároveň venuje aj pestovaniu ďalších bylín a kvetov bez chemických zásahov. „Sme malá rodinná farma, ktorá v dedinke mimo ruchu miest a ciest vytvorila Levanduľový raj. Od roku 2019 sa venujeme pestovaniu levandule, kvetov a byliniek pre potešenie oka i chuťových pohárikov,“ uvádzajú majitelia farmy.

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Práve spojenie prírody, pokoja a výhľadov robí z miesta obľúbený cieľ rodín, párov aj fotografov. Kým niektorí prichádzajú za originálnymi zábermi, iní si chcú jednoducho oddýchnuť od každodenného zhonu.

Netradičné chute

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