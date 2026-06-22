Nebolo to jednoduché, ale čaká ju nová výzva. Editka dostala najdrahší liek a má šancu na normálny život
Päťročné dievčatko trpí závažným ochorením.
Pred tromi rokmi sa o nej dozvedelo takmer celé Slovensko, keď potrebovala najdrahší liek na svete za dva milióny eur. Ten bol Editke, ktorá bojuje s nevyliečiteľnou chorobou, podaný takmer v poslednej chvíli, aby jej ešte mohol pomôcť.
Dnes už nik nechce rozmýšľať nad tým, čo by bolo, keby dievčatko zostalo odkázané len na to, čo by mu preplatila poisťovňa. Malá bojovníčka sa má v súčasnosti už oveľa lepšie, pred časom oslávila svoje piate narodeniny a na jeseň ju čaká ďalšia výzva v živote.
Špeciálny darček
V roku 2023 aplikovali Editke procedúru, ktorá mala zastaviť napredovanie závažného ochorenia SMA (spinálna svalová atrofia, pozn. red.). Tak sa aj stalo a po podaní lieku bolo na dievčatku takmer okamžite badať prvé pokroky – začala totiž štvornožkovať, čo sa považovalo za malý zázrak. „Naberá na rýchlosti a skúša aj na kolienka. Už na nich aj chvíľu vydrží,“ opisovala vtedy dojato situáciu Editkina mama.
Statočná bojovníčka oslávila v apríli päť rokov a pre špeciálny darček, ktorými boli ortézy na nôžky na mieru a „na počkanie“, si išla až do slnečného Talianska. Editkin boj za lepší život sa však ešte zďaleka neskončil a ako sa jej mama zdôverila fanúšikom na sociálnej sieti, len za posledný mesiac podstúpila vyšetrenia u viacerých odborníkov – u neurológa, kardiológa, pneumológa, psychológa a ďalších.