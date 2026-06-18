Preboha, vyzeráš na 65, vyčítajú jej. Katka Koščová ukázala prirodzenosť a spustila dôležitú diskusiu
Bez filtrov, bez mejkapu reprezentuje normálnu ženu a mamu, zastali sa jej fanúšikovia.
„Bože, tie vlasy má hrozné.“ „Sorry, ale fakt som sa zľakla.“ Aj takéto slová si musela prečítať speváčka Katka Koščová po tom, ako na sociálnych sieťach zverejnila obyčajné video bez mejkapu a so svojím typickým humorom poznamenala, že je „nenamaľovaná a s chocholom na hlave“. Namiesto úsmevných reakcií sa pod príspevkom objavili desiatky poznámok hodnotiacich jej vzhľad. Speváčka po vlne hejtu natočila reakčné video, ktoré by si podľa nej mali pozrieť mnohí Slováci.
Myslia si, že môžu napísať čokoľvek
Katka Koščová patrí medzi známe osobnosti, ktoré sa na sociálnych sieťach prezentujú prirodzene a bez filtrov. Tentoraz však nevinné video vyvolalo vlnu komentárov, ktoré sa netýkali jej tvorby ani posolstva, ale výlučne jej vzhľadu. „Koľko už má rokov, tipovala by som 65 – 68?“ napísala jedna z komentujúcich. Ďalšia pridala: „Ste ešte mladá žena, chodíte na vystúpenia, tak si treba dať vlasy do poriadku.“ Nechýbali ani poznámky typu: „Vyzerá staro,“ či „Bože, tie vlasy má hrozné.“
Speváčka sa rozhodla na podobné reakcie odpovedať videom, v ktorom otvorene pomenovala problém, ktorý podľa nej trápi sociálne siete už dlhé roky. „Priatelia, mohli sme v roku 2026 normalizovať to, že sa prestaneme vyjadrovať k tomu, ako kto vyzerá?“ opýtala sa vo videu. Pripomenula, že spoločnosť dnes čoraz viac hovorí o psychických traumách, poruchách príjmu potravy či nízkom sebavedomí, pričom práve neustále hodnotenie vzhľadu k nim významne prispieva.
Si slávna, koleduješ si o to
„Porovnávame ich s rôznymi ideálmi a Facebook je stále tým miestom, kde ľudia majú pocit, že naozaj môžu napísať čokoľvek,“ uviedla. Podľa Koščovej je úplne jedno, či je človek namaľovaný alebo nie, či nosí veľkosť XS alebo XL. Verejné komentovanie vzhľadu považuje za neúctivé vo všetkých prípadoch. „Keď mi máte chuť napísať, že vyzerám hnusne, tak ma chcete jedine uraziť. Žiaden iný zámer v tom neexistuje. A ak máte zámer niekoho uraziť, to znamená, že zmýšľate veľmi nepekne a veľmi nízko,“ povedala otvorene. Odmietla aj často používaný argument, že známe osobnosti musia znášať podobné útoky.