Posledné slová cisárovnej Sissi počula Zemplínčanka. Irma jej zostala verná do konca života
V posledných rokoch sa objavili špekulácie, či medzi nimi neexistovalo hlbšie citové puto.
Ešte pred chvíľou sa usmievala a obdivovala kvitnúce gaštany pri Ženevskom jazere. O niekoľko minút neskôr ležala cisárovná Sissi smrteľne zranená a pri jej boku stála žena zo Zemplína, ktorá sa v posledných rokoch stala jednou z najbližších osôb. Irma Sztárayová zostala svojej panovníčke verná až do samého konca a práve ona bola svedkom jej posledných slov
Prísne kritériá
Príbeh grófky Irmy Sztárayovej sa začal v júli 1863 v obci Staré na území dnešného Slovenska. Narodila sa do významnej šľachtickej rodiny, v ktorej získala kvalitné vzdelanie – ovládala maďarčinu, nemčinu aj francúzštinu a už ako mladá žena sa dostala do blízkosti uhorskej aristokracie. Ako uviedlo maďarské Újságmúzeum, arcivojvodkyňa Klotilda si ju natoľko obľúbila, že ju odporučila samotnej cisárovnej Alžbete. Sissi v tom čase hľadala novú dvornú dámu, no jej kritériá boli veľmi prísne.
V posledných rokoch dôverovala len hŕstke vyvolených a jej dvorné dámy museli spĺňať náročné požiadavky. Nestačil urodzený pôvod ani dobré vychovanie. Dvorná dáma, ktorá ju mala sprevádzať, musela držať krok s jej vyčerpávajúcim tempom, znášať dlhé cesty naprieč Európou a získať si dôveru panovníčky, ktorá po rodinných tragédiách prestávala veriť takmer každému. Všetky tieto požiadavky spĺňala práve Irma – dokázala držať krok so Sissiným náročným tempom, bola o takmer 30 rokov mladšia, fyzicky zdatná a mimoriadne empatická. Vo svojich spomienkach opísala aj prvé dojmy zo stretnutia so Sissi.
„To, čo kráľovnú na prvý pohľad odlišovalo od ostatných a povyšovalo nad všetkých, bola jej dokonalá harmónia, ktorá jej postave prepožičiavala pôvab a jej pohybom nevýslovnú gráciu,“ spomínala Irma vo svojej knihe, ktorú napísala v roku 1909 a v češtine vyšla až o storočie neskôr.
Osudný atentát
Irma a Sissi trávili nasledujúce roky spoločne na cestách po Európe. Navštívili Korfu, Monako, Mníchov, Gibraltár aj Švajčiarsko a ani jedna z nich nemohla tušiť, že jedna z ciest sa stane osudnou. Dňa 10. septembra 1898 sa obe ženy nachádzali pri Ženevskom jazere a Irma si posledné chvíle cisárovnej pamätala do najmenších detailov.