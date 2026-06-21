Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rozpadla sa jej rodina a životný plán zrazu neexistoval. Miriam Kalisovú po rozvode zachránilo číslo nula
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Marián Čekovský.

Keď zachraňoval sestru, prežil klinickú smrť. Marián Čekovský je po veľkej chybe zamestnancom stvoriteľa

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Moderátorka Katarína Jesenská.

Urobila hlúposti a musela si odpustiť. Katka Jesenská sa po rozvode ocitla na dne, z ktorého sa odrazila

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Bál sa amerických zlatokopiek, ošklbala ho Slovenka. Valábika jeho Lucka ľúbila, aj keď zarábal 420 eur

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Ilustračná fotografia.

Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rozpadla sa jej rodina a životný plán zrazu neexistoval. Miriam Kalisovú po rozvode zachránilo číslo nula

Miriam Kalisová si zaspomínala na prvé narodeniny po rozvode.
Miriam Kalisová si zaspomínala na prvé narodeniny po rozvode. — Foto: Facebook, MiriamKalisovaOfficial, Instagram @ miriam.kalisova

Známa moderátorka oslávila nedávno svoje štyridsiate prvé narodeniny.

Rozpadol sa jej rodinný život a ona sa zrazu ocitla v úplne novej situácii. Miriam Kalisová to pred deviatimi rokmi nemala jednoduché, no z týchto ťažkých momentov sa dokázala dostať. Prelomom bola najmä vtedajšia oslava narodenín, ktorá sa stala symbolom jej nového začiatku – a ďakovala za to aj torte od kamarátov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2995816340459859&set=a.269348551215340&type=3&ref=embed_post

Prelomové

Rok 2017 bol pre Miriam Kalisovú mimoriadne náročný. Najskôr musela zvládnuť rozvod s manželom Martinom Šmahelom, potom sa rozišla aj s ďalším partnerom, dnes už nebohým hokejistom Dušanom Pašekom. O náročných časoch sa teraz otvorene zdôverila svojim fanúšikom na sociálnej sieti, kde priznala, že narodeninová oslava bola v tom roku iná.

Martin Šmahel s dcérami.
Prečítajte si tiež: Po narodení vážila 800 gramov a prežila aj nehodu sanitky. Martin Šmahel verí, že dcérka raz začne chodiť

„Bolo to deväť rokov dozadu a doteraz na tie narodeniny spomínam ako na tie najvzácnejšie... Boli prelomové. Rozpadla sa mi rodina, celý môj životný plán zrazu neexistoval,“ priznala moderátorka, ktorá zároveň uviedla, že to síce bolo ťažké, ale má pocit, že potom začala skutočne žiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1334670509951748&set=a.532253988900589&type=3&ref=embed_post

Kamaráti jej navyše pripravili tortu, na ktorej nenašla číslo jej veku, ale nulu – a to v moderátorke niečo spustilo. „Tá nula na torte od priateľov bola symbolom nových začiatkov, preto je pre mňa táto torta a táto oslava nezabudnuteľná, tak silno vo mne niečo tá nula spustila, že to neviem opísať,“ spomínala Miriam Kalisová, podľa ktorej to možno bolo akési uistenie, že nič sa nekončí.

Jej nové ja

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Pani Danica poradila najúčinnejší TRIK proti MRAVCOM: Toto som položila na zem a chytili sa úplne všetci – BEZ CHÉMIE!

Pani Danica poradila najúčinnejší TRIK proti MRAVCOM: Toto som položila na zem a chytili sa úplne všetci – BEZ CHÉMIE!

TERAZ je lacný prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem starkej za geniálny tip!

TERAZ je lacný prášok do pečiva v mojej domácnosti považovaný za poklad: Ďakujem starkej za geniálny tip!

Stačia 3 polievkové lyžice a zamiokulkas vyženie VEĽA nových listov!

Stačia 3 polievkové lyžice a zamiokulkas vyženie VEĽA nových listov!

Budú rodiť ako nikdy: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako výrazne zvýšiť úrodu papriky!

Budú rodiť ako nikdy: Pestovateľ poradil jednoduchý spôsob, ako výrazne zvýšiť úrodu papriky!

Plný hrniec

Z 1 hrnčeka malín mám 1,5 litra domáceho sirupu: Žiada chémia, éčka a netreba ho sterilizovať – tá vôňa leta sa nedá ani OPÍSAŤ!

Z 1 hrnčeka malín mám 1,5 litra domáceho sirupu: Žiada chémia, éčka a netreba ho sterilizovať – tá vôňa leta sa nedá ani OPÍSAŤ!

V tomto horku nepečiem: Ovocná STUDENÁ torta za 10 minút, zaručene sa jej nič nevyrovná!

V tomto horku nepečiem: Ovocná STUDENÁ torta za 10 minút, zaručene sa jej nič nevyrovná!

Toto je STOKRÁT lepšie, ako lístkové cesto z obchodu: Zázračné cesto z 1 kocky tvarohu na všetky sladké dobroty!

Toto je STOKRÁT lepšie, ako lístkové cesto z obchodu: Zázračné cesto z 1 kocky tvarohu na všetky sladké dobroty!

Netreba zavárať: Rajčinovo-cesnaková zmes do gulášu, omáčok aj na pizzu – vydrží celý rok!

Netreba zavárať: Rajčinovo-cesnaková zmes do gulášu, omáčok aj na pizzu – vydrží celý rok!

Zdravé tipy

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Medzi koreninami máte hotový poklad: 8 neobvyklých využití obyčajnej škorice, ktoré vám môžu úžasne pomôcť!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

Dôvod, prečo vždy v júni trhám listy čiernej ríbezle: 14 úžasných účinkov, ktoré musia poznať v každej rodine!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

JAPONSKÉ tajomstvo proti starnutiu: Pleťová maska, ktorá VYMAŽE vrásky aj tmavé škvrny – omladí aj o 10 rokov!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Kozmetička to radí každému, koho trápia popraskané PÄTY a stvrdnutá koža: S týmto zázrakom cíte zmenu HNEĎ!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…