Rozpadla sa jej rodina a životný plán zrazu neexistoval. Miriam Kalisovú po rozvode zachránilo číslo nula
Známa moderátorka oslávila nedávno svoje štyridsiate prvé narodeniny.
Rozpadol sa jej rodinný život a ona sa zrazu ocitla v úplne novej situácii. Miriam Kalisová to pred deviatimi rokmi nemala jednoduché, no z týchto ťažkých momentov sa dokázala dostať. Prelomom bola najmä vtedajšia oslava narodenín, ktorá sa stala symbolom jej nového začiatku – a ďakovala za to aj torte od kamarátov.
Prelomové
Rok 2017 bol pre Miriam Kalisovú mimoriadne náročný. Najskôr musela zvládnuť rozvod s manželom Martinom Šmahelom, potom sa rozišla aj s ďalším partnerom, dnes už nebohým hokejistom Dušanom Pašekom. O náročných časoch sa teraz otvorene zdôverila svojim fanúšikom na sociálnej sieti, kde priznala, že narodeninová oslava bola v tom roku iná.
„Bolo to deväť rokov dozadu a doteraz na tie narodeniny spomínam ako na tie najvzácnejšie... Boli prelomové. Rozpadla sa mi rodina, celý môj životný plán zrazu neexistoval,“ priznala moderátorka, ktorá zároveň uviedla, že to síce bolo ťažké, ale má pocit, že potom začala skutočne žiť.
Kamaráti jej navyše pripravili tortu, na ktorej nenašla číslo jej veku, ale nulu – a to v moderátorke niečo spustilo. „Tá nula na torte od priateľov bola symbolom nových začiatkov, preto je pre mňa táto torta a táto oslava nezabudnuteľná, tak silno vo mne niečo tá nula spustila, že to neviem opísať,“ spomínala Miriam Kalisová, podľa ktorej to možno bolo akési uistenie, že nič sa nekončí.