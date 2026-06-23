Mama navždy odišla a ona to odmietala prijať. Dievčina o sebe pochybovala až do jedného zlomového momentu
V jeden zlomový moment všetko vnútorne prijala.
Každé ráno chodila do školy okolo pána, ktorý na pojazdnom vozíku predával popcorn. Vtedy si známa dievčina povedala, že keď bude dospelá, bude robiť presne to isté, čo on. Dlho si predstavovala, ako každý deň odjedá z obrovského hrnca plného pukancov, no neskôr sa rozhodla, že sa radšej stane učiteľkou.
Snívala ešte o mnohých iných povolaniach, ale keď v maturitnom ročníku prišlo na lámanie chleba, uvedomila si, že pre nič z toho, nad čím uvažovala, jej skutočne nehorí srdce. Povedala si teda, že vyskúša herectvo, ale aj to vyšlo až na druhýkrát.