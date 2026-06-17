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Už päť rokov si nesadol ani neľahol. Fotografie indického askétu vyvolávajú údiv aj pochybnosti
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Už päť rokov si nesadol ani neľahol. Fotografie indického askétu vyvolávajú údiv aj pochybnosti

Indický askéta Daulat Giri Maharaj.
Indický askéta Daulat Giri Maharaj. — Foto: X - @Point__Pop

Tu už nepomôže ani pedikúra, vtipkujú komentujúci.

„A tie nohy mu kedy presne odpadnú?“ Aj takto reagovali ľudia na fotografie indického askétu Daulata Giriho Maharaja, ktoré v posledných dňoch obleteli sociálne siete. Muž z dediny Kavi v indickom štáte Haryana podľa miestnych zdrojov pred rokmi zložil nezvyčajný sľub – nesmie si sadnúť ani ľahnúť, kým neuplynie 12 rokov. Dnes má mať za sebou približne päť rokov pokánia a fotografie jeho opuchnutých nôh vyvolávajú údiv aj pochybnosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531421312329097&set=a.433523475452225

Túžba uzrieť Boha

Ako prvý na nezvyčajný príbeh upozornil český portál iDNES.cz. Pri bližšom pátraní sa však ukázalo, že za virálnymi fotografiami sa skrýva tradícia, ktorá má v Indii stáročnú históriu. Daulat Giri Maharaj je nasledovníkom hinduistickej asketickej praxe známej ako khade tapasya alebo khadeshwari tapasya. Ide o formu pokánia, pri ktorej si veriaci dobrovoľne zakáže sadnúť alebo ľahnúť na dlhé obdobie ako prejav oddanosti božstvu.

Matthieu Ricard.
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Podľa viacerých indických príspevkov na sociálnych sieťach Daulat pochádza z dediny Kavi v okrese Panipat a už niekoľko rokov vykonáva pokánie s cieľom získať daršan – duchovné zjavenie alebo stretnutie s bohom Šivom. „Ctihodný Daulatgiri Ji Maharaj z dediny Kavi v okrese Panipat sa už päť rokov venuje náročnej tapasji s túžbou uzrieť Boha,“ uvádza jeden z virálnych príspevkov v hindčine. Ďalšie videá z Indie hovoria o tom, že askéta si dal záväzok pokračovať v tejto forme pokánia celých 12 rokov.

Instagram Post
Príspevok používateľa Manjeet Singh (@the_gajab_haryana_manjeet_koth)
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Sedieť nesmie, chodiť áno

„Čas plynie, telo sa unavuje, nohy ho začali opúšťať, ale jeho odhodlanie zostáva neochvejné,“ píše sa vo virálnom príspevku. Kým väčšina ľudí hľadá počas horúcich dní tieň a klimatizáciu, Daulat pokračuje vo svojom pokání aj počas letných horúčav, ktoré v lokalite dosahujú až 46 stupňov Celzia. Práve predstava, že muž s opuchnutými nohami trávi dni postojačky aj v takýchto podmienkach, fascinuje tisíce ľudí na sociálnych sieťach. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že muž päť rokov nehybne stojí na jednom mieste, realita je o niečo zložitejšia.

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