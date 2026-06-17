Ako robiť pikniky: Ak tašku špeciálne pripravíte, jedlo dlhšie vydrží v horúčavách, radí šéfkuchár
Papierové utierky, vývrtka a vrecia na odpadky sú povinnou výbavou.
Teplé dni priam lákajú na oddych v prírode. Nemusíte pritom utekať ďaleko do hôr, svetový deň piknikov, ktorý pripadá na 18. júna, je na takéto chvíle ako stvorený. Stačí len pripraviť košík plný dobrého jedla, rozprestrieť veľkú deku, vziať so sebou aj niečo chladené a užiť si pohodu v tieni stromov. Ak sa však obávate, či jedlo zvládne cestu do parku aj počas horúcich dní a zostane čerstvé, určite oceníte praktické rady šéfkuchára Petra Sidwella.
Čo si zbaliť?
Pikniková deka je úplný základ a najlepšou voľbou je jej nepremokavá verzia, ktorá odolá vlhkej zemi a neublíži jej ani vyliata sóda. Ak sa dá navyše kompaktne zložiť a vďaka praktickému pútku ľahko odniesť, máte vyhraté. Rovnako dôležité sú však aj nádoby na jedlo. Vďaka nim sa sendviče ani muffiny nepomliaždia a bez ujmy zvládnu aj cestu v batohu alebo piknikovom košíku.
„Väčšinou so sebou beriem niekoľko nádob rôznych veľkostí. Najlepšie je, keď má každý člen rodiny svoju vlastnú nádobu. Nemusíte sa tým pádom starať o taniere a o servírovanie. Jednoducho si rozdáte nádoby a piknik si vychutnáte bez problémov,“ vysvetlil expert pre portál Cook Serve Enjoy.
Tašku si pripravte vopred
Jedlo je najlepšie zbaliť do chladiacich tašiek, ktoré ho udržia v správnej teplote. S malým trikom to navyše zvládnu ešte dlhšie, než by ste čakali. „Stačí, keď tašku večer predtým otvoríte a dáte do chladničky. Bude dôkladne vychladená,“ poradil šéfkuchár.
Zabudnúť netreba ani na príbor, papierové utierky, poháre či hrnčeky. Absolútnou nevyhnutnosťou sú fľaše s vodou alebo termosky s kávou a čajom, mnohí však často zabúdajú aj na vývrtku a v neposlednom rade si treba so sebou priniesť aj vrecia na odpadky. Ako teda zabezpečiť, aby sendviče a dezerty v teple naozaj vydržali?