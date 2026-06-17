Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Neprestávajú sa mať radi. Babsy Heribanová prezradila, ako zvládla rozvod rodičov, dodnes im vďačí za jedno
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Zdravotná sestra Rayza Gabrieli Dias Delfinová / Zábery z tragédie

Ešte s ňou stihla hovoriť. Zdravotná sestra bojovala o život Marie, ktorej pri skoku nepripli lano

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že ich posielajú do sprchy, no skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Ilustračná fotografia / Profesor Jaroslav Siman

Buď budú žiť takto, alebo nijako, vyhlásil lekár. Siamské dvojičky z Gemera zachránil zázrak

Zuzana Tlučková s kolegom Petrom Marcinom.

Po rozvode ju Jožko túžil podržať, ona chcela pauzu. Zuzka Tlučková vie, že bez muža má o problém menej

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Neprestávajú sa mať radi. Babsy Heribanová prezradila, ako zvládla rozvod rodičov, dodnes im vďačí za jedno

Rodina Heribanová.
Rodina Heribanová. — Foto: Instagram/babsyheriban, tamaraheribanova

Známa moderátorka už má vlastný recept na šťastné manželstvo.

Ich rozvod prekvapil širokú verejnosť a, prirodzene, nebol jednoduchý ani pre nich samotných a ich blízkych. Moderátorka Babsy Jagušák, dcéra Aleny a Jozefa Heribanovcov, však už o odlúčení rodičov hovorí otvorene a bez okolkov. Priblížila, ako túto náročnú situáciu doma zvládali a vysvetlila tiež, čo podľa nej tvorí základ šťastného manželstva.

Instagram Post
Príspevok používateľa Barbara Jagusak (Heribanova) (@babsyheriban)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Uprednostnili deti

Moderátorka Alena Heribanová a spisovateľ Jozef Heriban sa rozviedli v roku 2017. Ich manželstvo na prvý pohľad pôsobilo harmonicky a keďže dvojica zjavne náročné situácie riešila výlučne v súkromí, ich odlúčenie mnohých prekvapilo. Prišlo totiž po takmer 40 rokoch spoločného života.

„Ja som bola dospelý človek, keď moji rodičia išli od seba. Mala som 27 rokov. A rozvádzali sa po 40-ročnom vzťahu a 38-ročnom manželstve,“ vysvetlila Babsy v rozhovore pre Nový Čas. Celú situáciu zvládala s pokojom, pretože sa jej v tom období narodila dcéra Izabelka a rodičom je nesmierne vďačná za to, že pred sebou uprednostnili svoje deti.

Instagram Post
Príspevok používateľa Barbara Jagusak (Heribanova) (@babsyheriban)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Necítia, že nie sú spolu

„Aj keď to už pár rokov možno nebolo najlepšie, tak počkali, kým sa my s mojou sestrou vydáme, založíme si vlastné rodiny. A vtedy mali pocit, že misia je splnená a deti sú zabezpečené, takže teraz je tá správna chvíľa, aby sme si my začali napĺňať nejaké vlastné túžby, očakávania a predstavy,“ vysvetlila a prezradila aj to, ako dnes spolu ako rodina fungujú.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

TOTO robím s uhorkami vždy v JÚNI a potom zbieram vedrá z jedného kríka: Toto spravte čím skôr!

TOTO robím s uhorkami vždy v JÚNI a potom zbieram vedrá z jedného kríka: Toto spravte čím skôr!

NAKŔMTE svoju orchideu týmto spôsobom: Nič to nestojí a bude kvitnúť ako bláznivá!

NAKŔMTE svoju orchideu týmto spôsobom: Nič to nestojí a bude kvitnúť ako bláznivá!

Táto zmes zožerie každú jednu burinu vrátane koreňa. Skombinujte 2 lacné ingrediencie z kuchynskej linky!

Táto zmes zožerie každú jednu burinu vrátane koreňa. Skombinujte 2 lacné ingrediencie z kuchynskej linky!

Máte 20 SEKÚND: Len 1 percento ľudí vidí na obrázku druhé zviera!

Máte 20 SEKÚND: Len 1 percento ľudí vidí na obrázku druhé zviera!

Plný hrniec

Mokrý koláč: Veľmi šťavnatý kávový koláčik s džemom a čokoládou!

Mokrý koláč: Veľmi šťavnatý kávový koláčik s džemom a čokoládou!

Ak máte doma 1 liter mlieka, citrón a trochu oleja, môžete si urobiť fantastický TURECKÝ syr: Budete ho robiť celý rok, taký je výborný!

Ak máte doma 1 liter mlieka, citrón a trochu oleja, môžete si urobiť fantastický TURECKÝ syr: Budete ho robiť celý rok, taký je výborný!

Vynikajúci uhorkový šalátik do pohárov: Bez chémie, konzervantov – aj v zime chutí ako čerstvo pripravený!

Vynikajúci uhorkový šalátik do pohárov: Bez chémie, konzervantov – aj v zime chutí ako čerstvo pripravený!

Obyčajnú bublaninu už ani nerobím: Odkedy som skúsila tento rýchly PUDINGÁČ s ovocím, iný koláčik už nikto nepýta!

Obyčajnú bublaninu už ani nerobím: Odkedy som skúsila tento rýchly PUDINGÁČ s ovocím, iný koláčik už nikto nepýta!

Zdravé tipy

Po 50-tke som konečne schudla, zbavila sa opuchov a už pár rokov neviem, čo sú alergie: TU je môj recept!

Po 50-tke som konečne schudla, zbavila sa opuchov a už pár rokov neviem, čo sú alergie: TU je môj recept!

Toto by mal vedieť každý, kto sa chystá na dovolenku k moru. Môže vám to zachrániť život!

Toto by mal vedieť každý, kto sa chystá na dovolenku k moru. Môže vám to zachrániť život!

Tu je návod, ako naši starí rodičia liečili zadržiavanie vody a OPUCHNUTÉ nohy: Domáci RECEPT, ktorý prežili až do súčasnosti!

Tu je návod, ako naši starí rodičia liečili zadržiavanie vody a OPUCHNUTÉ nohy: Domáci RECEPT, ktorý prežili až do súčasnosti!

Poctivá domáca masť: Starodávny poklad našich dedov schová do vrecka aj drahé lieky na kĺby!

Poctivá domáca masť: Starodávny poklad našich dedov schová do vrecka aj drahé lieky na kĺby!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…