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Mal 15 a nikdy by mu nenapadlo, že bude práve s ňou. Gregor Hološka môže byť pri Mirke zložitou bytosťou
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Mal 15 a nikdy by mu nenapadlo, že bude práve s ňou. Gregor Hološka môže byť pri Mirke zložitou bytosťou

Gregor Hološka s partnerkou.
Gregor Hološka s partnerkou. — Foto: Facebook - Gregor Hološka

Oženil by sa, no mal jednu podmienku.

„Keby mi šliapala na krk, zbláznil by som sa.“ Aj preto si obľúbený herec Gregor Hološka vedľa seba vybral ženu, pri ktorej môže byť sám sebou. S učiteľkou Mirkou tvorí pár už 23 rokov, no keď ju prvýkrát stretol na gymnáziu, ani vo sne by mu nenapadlo, že raz budú spolu. Ich príbeh je dôkazom, že tie najpevnejšie vzťahy často vznikajú nenápadne z priateľstva, vzájomného rešpektu a pochopenia.

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Príspevok používateľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)
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Pusa na cintoríne

Do piatich rokov nemal súrodenca a celý svet sa vraj točil len okolo neho. Keď sa ako trojročný prvýkrát ocitol v škôlke bez mamy, sám a opustený, nevedel to zniesť. „Po dlhšom plači ma za­ujal chlapec Dušan, ktorý sa hral s formulou, a tak som sa k nemu pridal. O chvíľku som bol šťastný ako doma pri hračkách,“ spomínal v rozhovore pre Nový Čas Gregor Hološka, ktorý práve v škôlke zažil aj prvú detskú lásku.

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„Volala sa Monika, mala tmavé vlasy a sedávala kúsok odo mňa. Už vtedy som si uvedomoval, že je pekná a veľmi zlatá. Páčila sa mi a stále ma niečo nútilo sa na ňu pozerať. Bolo to prvé dievča, s ktorým som si dal ako malý pusu na prechádzke za cintorínom,“ prezradil Gregor Hološka, ktorý si dodnes pamätá, ako sa tesne pred pusou fascinovane pozeral do Monikinej tváre. „Pretože mala hlboký pohľad, ktorý ma očaril,“ spomínal náš obľúbený herec. So svojou životnou partnerkou, učiteľkou Mirkou, sa však dal dokopy, až keď mal 26 rokov.

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Príspevok používateľa Gregor Hološka (@gregor_holoska)
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My dvaja? Nikdy

„Poznáme sa asi od 15 rokov ešte z gymnázia. Neboli sme spolužiaci z triedy. Vtedy sme sa však registrovali, vedeli sme o sebe, no dokopy sme sa dali, keď sme mali 26 rokov. Ona cestovala do Trnavy, kde študovala, a ja som vtedy hral v trnavskom divadle,“ prezradila v rozhovore pre svetevity.sk o partnerke Mirke, po ktorej pokukoval už na strednej škole.

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„Vnímal som ju ako peknú ženu s dobrou energiou, ktorá sa vždy veľa smiala a bola s ňou zábava. Ale nikdy mi nenapadlo, že raz budeme partneri. Ani jej,“ povedal otvorene. Keď sa totiž neskôr ich cesty spojili, Mirka už bola mamou štvorročnej Kristínky. On sám vtedy prežíval „otrokárske“ obdobie.

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